Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 1-2: «Ξύπνησε» στο δεύτερο ημίχρονο και έβγαλε την υποχρέωση με Ελ Καμπί

Με δύο γκολ του Ελ Καμπί (60',70'), ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα του Πανσερραϊκού για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Οι φιλοξενούμενοι αν και ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι κόντρα στον Πανσερραϊκό για 80', μετά χαλάρωσαν και έβαλαν στο ματς τους γηπεδούχους που μείωσαν με τον Ντε Μάρκο και έγιναν πιεστικοί μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.



Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στην πρώτη θέση με 53 βαθμούς, στο +1 από την ΑΕΚ με παιχνίδι περισσότερο.

Το ματς

Στο μοτίβο που περιμέναμε ξεκίνησε το ματς του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανσερραϊκό στις Σέρρες. «Ερυθρόλευκη» κυκλοφορία μπάλας και αναζήτηση ρηγμάτων στην άμυνα σε χαμηλό μπλοκ των Σερραίων. Η δημιουργία του Ολυμπιακού περνούσε από τα πόδια των Νασιμέντο και Σιπιόνι, που ξεκίνησαν μαζί στα χαφ, με τους γηπεδούχους να έχουν κλείσει καλά τους χώρους και τον Ολυμπιακό μέχρι το 20' να έχει τελικές προσπάθειες με δημιουργία από τα πλάγια, με το σουτ του Αντρέ Λουίζ και την κεφαλιά του Τσικίνιο που απέκρουσε με υπερένταση ο Τιναλίνι.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε το... σφυροκόπημα με τον Λουίζ να αστοχεί ξανά μέσα από την περιοχή, τον Κοστίνια να δοκιμάζει τα πόδια του από τα 30μ. πάνω στον Τιναλίνι και τον Τσικίνιο να σουτάρει στην κίνηση χωρίς αποτέλεσμα. Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το ημίχρονο στις Σέρρες.

Στο πρώτο λεπτό της επανάληψης ο Ολυμπιακός βρήκε δίχτυα με τον Ελ Καμπί μετά από σέντρα του Μάρτινς, όμως το τέρμα ακυρώθηκε καθώς ήταν εκτεθειμένος ο Μαροκινός. Ο Τσικίνιο απείλησε εξ επαφής δυο λεπτά αργότερα, με τον Τιναλίνι να το σταματά με ενστικτώδης επέμβαση πάνω στην γραμμή.

Ο Μαροκινός το βρήκε στο 60! Ο Ολυμπιακός σκόραρε στην 18η τελική του για το 0-1 με την κεφαλιά του Αγιούμπ Ελ Καμπί μετά από σέντρα - ασίστ του Ροντινέι. Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του Ελ Καμπί το 2026, είχε σκοράρει και κόντρα στον Βόλο στο Φάληρο στην νίκη του Ολυμπιακού με 1-0.

Ο Μαροκινός πήρε φόρα και βρήκε και δεύτερο τέρμα στο 70'! Τρομερή κούρσα του Μάρτινς από τα αριστερά, έκοψε την μπάλα στην περιοχή και εκεί ο Ελ Καμπί με εύκολη προβολή έκανε το 0-2.

O Πανσερραϊκός μείωσε με τον Ντε Μάρκο σε 1-2 στο 81' έπειτα από ασίστ του Μπρούκς, μόλις στην δεύτερη τελική του στο ματς.

Πανσερραϊκός (Ζεράρντ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Γκελασβίλι, Φέλτες (46' Καρασαλίδης), Ντε Μάρκο, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ (39' Δοϊρανλής), Ριέρα (67' Σοφιανός), Ίβαν (46' Μπρουκς), Τεϊσέιρα (79' Καρέλης)

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (46' Ροντινέι), Ρέτσος (81' Μπιανκόν), Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι (46' Μουζακίτης, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Αντρέ Λουίζ (75' Γιαζίτσι), Μαρτίνς (75' Ταρέμι), Ελ Καμπί