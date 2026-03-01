ΠΑΟΚ - Αστέρας ΑΚΤΟR 2-0: Ο Δικέφαλος επέστρεψε στις νίκες και... δυσκόλεψε το έργο των Αρκάδων

Ο ΠΑΟΚ μετά από τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα, επέστρεψε στις νίκες καθώς επικράτησε με 2-0 του Αστέρα AKTOR στην Τούμπα για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League..

Ο Δικέφαλος άνοιξε πολύ νωρίς το σκορ στην αναμέτρηση, μόλις στο 7' με τον Χατζίδη και ενώ έδειχνε να δυσκολεύεται επιθετικά, η είσοδος του Κωνσταντέλια, μετά από 28 μέρες απουσίας, τον μεταμόρφωσε και έτσι ο Ζίβκοβιτς στο 89' κλείδωσε το τρίποντο για τους Θεσσαλονικείς.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «ασπρόμαυροι» είναι πλέον στους 50 βαθμούς και στο -3 από ΑΕΚ, Ολυμπιακό, αλλά με παιχνίδι λιγότερο, ενώ το σύνολο του Ράσταβατς παρέμεινε στους 16 βαθμούς και στην προτελευταία θέση, στο +4 από τον ουραγό Πανσερραϊκό.

Tην επόμενη αγωνιστική η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, έχει διπλή αποστολή στην Αθήνα, αφού θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά την Τετάρτη (04/3, 20:00), για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 18ης αγωνιστικής, και εν συνεχεία τον Ολυμπιακό (08/3, 21:00) στο Φάληρο για την 24η αγωνιστική.

Αντίθετα, οι Αρκάδες θα υποδεχθούν στην Τρίπολη την ομάδα των Σερρών (08/3, 16:00) σε ένα ματς ζωής και θανάτου για την παραμονή στην πρώτη κατηγορία.

Η εξέλιξη του ματς

Ο Δικέφαλος ευτύχησε να ανοίξει το σκορ με το… καλησπέρα, στην πρώτη του τελική στην αναμέτρηση, μόλις στο 7ο λεπτό με τον Χατζίδη. Μετά από φάση διαρκείας, που ξεκίνησε με τακουνάκι του Γερεμέγεφ, ο Ζίβκοβιτς έδωσε στον Μπιάνκο, ο Ιταλός έκανε το πλασέ με το δεξί, ο Χατζηεμμανουήλ απέκρουσε αλλά ο 19χρονος εξτρεμ πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με το πόδι στο γκάζι, θέλοντας να διπλασιάσει γρήγορα το προβάδισμα του και έφτασε μια ανάσα από το 2-0, πάλι με τον Χατζίδη. Ο Ζίβκοβιτς έστρωσε στον Ζαφείρη, ο οποίος δοκίμασε το πόδι του, η μπάλα κατέληξε στον Χατσίδη (13’), αλλά το σουτ του τελευταίου έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενούμενων.

Δυναμικό ξεκίνημα, φλύαρη συνέχεια

Ο Αστέρας δυσκολευόταν να κρατήσει μπάλα και να χαλάσει το παιχνίδι των γηπεδούχων και οι «ασπρόμαυροι» απείλησαν εκ νέου, πέντε λεπτά αργότερα (18’), με τον «συνήθη ύποπτο» και «ΜVP» του πρώτου εικοσάλεπτου, Δημήτρη Χατζίδη.

Η συνέχεια, όμως δεν ήταν ανάλογη, οι Θεσσαλονικείς ναι μεν είχαν την κατοχή αλλά δεν απειλούσαν την εστία των Αρκάδων και έτσι το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς κάποια άλλη αξιοσημείωτη ευκαιρία και τον ΠΑΟΚ σε θέση οδηγού (1-0).

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε με τον Δικέφαλο να προσπαθεί, δίχως επιτυχία, να βρει τελική και τον Αστέρα σε παθητικό ρόλο και ακίνδυνο επιθετικά. Τελικά οι «ασπρόμαυροι», μετά από αρκετή ώρα, έφτασαν με αξιώσεις την αντίπαλη εστία και απείλησαν δις, μέσα σε δύο λεπτά.

Στο 61ο λεπτό, ο Χατζίδης με ωραία προσωπική ενέργεια μπήκε στην περιοχή και έκανε το σουτ, όμως ο τερματοφύλακας των Αρκάδων απέκρουσε σε κόρνερ, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Μπιάνκο έκανε το σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Ντέλιας τον άλλαξε, ο Ζίβκοβιτς του έδωσε το τρίποντο

Στο 73’ η Τούμπα σείστηκε στην επιστροφή του Κωνσταντέλια, μετά από 28 μέρες, ενώ ο ίδιος λίγο έλειψε να χριστεί σκόρερ, ένα λεπτό μετά την είσοδο του στην αγωνιστικό χώρο, όμως δεν μπόρεσε από πλεονεκτική θέση να νικήσει τον Χατζηεμμανούλ. Οι Θεσσαλονικείς με τον «Ντέλια» πλέον στο χορτάρι, έδειξαν άλλο πρόσωπο επιθετικά και απείλησαν εκ νέου με Ιβανούσετς στο 74’ (επέστρεψε και αυτός μετά από 2,5 και πλέον μήνες) και Οζντόεφ στο 78’.

Ο Κωνσταντέλιας ήταν αρκετά «ορεξάτος» και έφτασε σε δεύτερη τελική στο 82ο λεπτό, όμως ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων ήταν και πάλι σε σωστή θέση και απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Στο 89ο λεπτό τελικά ο ΠΑΟΚ βρήκε αυτό που έψαχνε και μετά από πάσα του Μύθου ο Ζίβκοβιτς με δυνατό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Τέιλορ, Μιχαηλίδης, Βολιάκο, Κένι (Σάντσες 84'), Ζαφείρης, Καμαρά (Οζντόεφ 77'), Ζίβκοβιτς, Μπιάνκο (Κωνσταντέλιας 73'), Χατσίδης (Ιβανούσετς 73'), Γερεμέγεφ.

Αστέρας AKTOR: Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά (46' Πομόνης), Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης (46' Αλάγκμπε), Καλτσάς (72' Εμμανουηλίδης), Μπαρτόλο (83' Μεντιέτα), Μακέντα (63' Τζοακίνι), Μίτροβιτς.