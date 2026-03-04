Live ο εξ αναβολής αγώνας του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά για τη Stoiximan Super League

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στη Νεάπολη (04/03, 20:00) εναντίον της Κηφισιάς για τον εξ αναβολής αγώνα της 18ης αγωνιστικής της Super League.

Οι Θεσσαλονικείς ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα με μοναδικό στόχο τη νίκη, που θα τους φέρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, σε τριπλή ισοβαμία με Ολυμπιακό και ΑΕΚ στους 53 βαθμούς. Η ομάδα του Λουτσέσκου φτάνει στο σημερινό παιχνίδι με την ψυχολογία στα ύψη, μετά από την επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στο «τρίποντο» απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης AKTOR.

Από την άλλη, η Κηφισιά θέλει να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα, μετά και την εντός έδρας νίκη (1-0) εναντίον του Λεβαδειακού του Σαββάτου (28/02), προκειμένου να «φτάσει» τον 9ο στην κατάταξη, ΝΠΣ Βόλο στους 27 βαθμούς.

