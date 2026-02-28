Super League: Νίκη 8αδας για τον Ατρόμητο - Δυσκολεύει η τετράδα για τον Λεβαδειακό - Η βαθμολογία

Με τρία παιχνίδια έκανε σεφτέ η 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. O ΟΦΗ κέρδισε εύκολα την ΑΕΛ στο Ηράκλειο με 3-0. Ο Ατρόμητος έκανε άλμα 8άδας κόντρα στον Παναιτωλικό (1-0) και ο Λεβαδειακός συνεχίζει να αγνοεί την νίκη για 4η σερί αγωνιστική καθώς ηττήθηκε με 1-0 στη Νίκαια από την Κηφισιά.

Ατρόμητος - Παναιτωλικός 1-0

Ο Ατρόμητος πανηγύρισε μια σημαντική νίκη με 1-0 απέναντι στον Παναιτωλικό στο Περιστέρι, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά και απείλησαν στο ξεκίνημα, όμως ο Γκουσεσασβίλι κράτησε όρθια την ομάδα του. Μετά το πρώτο εικοσάλεπτο οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν και λίγο πριν το ημίχρονο άνοιξαν το σκορ, όταν ο Μπάκου εκμεταλλεύτηκε τη φάση μετά από εκτέλεση φάουλ και σκόραρε με κεφαλιά. Στο δεύτερο μέρος ο Παναιτωλικός είχε περισσότερη κατοχή, αλλά δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει. Η μεγάλη του ευκαιρία ήρθε από το σημείο του πέναλτι, όμως ο Γκουσεσασβίλι απέκρουσε και χάρισε το τρίποντο στον Ατρόμητο, που έκανε αποφασιστικό βήμα για την οκτάδα.

Κηφισιά - Παναιτωλικός 1-0

Η Κηφισιά πέτυχε σπουδαία νίκη με 1-0 απέναντι στον Λεβαδειακό, πανηγυρίζοντας το πρώτο της τρίποντο στο πρωτάθλημα μέσα στο 2026. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Γιακούμπ Πόκορνι στο 13ο λεπτό με κεφαλιά από κόρνερ. Οι Βοιωτοί είχαν την κατοχή, αλλά δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν μεγάλες ευκαιρίες, ενώ η Κηφισιά απείλησε αρκετές φορές στην κόντρα για δεύτερο γκολ. Στη βαθμολογία, ο Λεβαδειακός έμεινε στους 39 βαθμούς, νιώθοντας πλέον την πίεση του Παναθηναϊκός, ενώ η Κηφισιά ανέβηκε στους 24 και πήρε βαθμολογική ανάσα.

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ - ΑΕΛ Novibet 3-0

Ατρόμητος - Παναιτωλικός 1-0

Κηφισιά - Λεβαδειακός 1-0

Κυριακή 1 Μαρτίου

Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 16:00

Βόλος - ΑΕΚ 17:30

ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR 19:00

Παναθηναϊκός - Άρης 20:00

H βαθμολογία