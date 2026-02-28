ΟΦΗ - ΑΕΛ 3-0: Πήρε σβηστά το «clasico» της επαρχίας και εδραιώνεται στo 5-8

Άλμα 5-8 για τον ΟΦΗ που φιλοξένησε την ΑΕΛ στο Ηράκλειο και την... φιλοδώρησε με τρία τέρματα, για την 23η αγωνιστική της Super League.



Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ο Ταξιάρχης Φούντας με δύο προσωπικά τέρματα σε 7 λεπτά παιχνιδιού.

Το ματς

Τα... γκάζια του Κόντη στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του ΟΦΗ από τον Παναθηναϊκό έπιασαν τόπο, οι Κρητικοί μπήκαν σεληνιασμένοι κόντρα στην ΑΕΛ και με πρωταγωνιστή τον Φούντα βρέθηκαν να προηγούνται με 2-0 μόλις στο 8!

Πρώτο γκολ για τους γηπεδούχους στο 3', όταν ο Κωστούλας με υπέροχη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας βρήκε τον Φούντα ο οποίος πλάσαρε για το 1-0. Λίγο μετά, στο 7', κατεβασιά ξανά από τον δραστήριο Κωστούλα που έκοψε την μπάλα στον άξονα, με Φούντα να τρυπώνει στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΛ και να ολοκληρώνει την προσωπική του ντοπιέτα για το 2-0. Σε χαμηλό τέμπο κινήθηκε το υπόλοιπο του πρώτου μέρους με τον ΟΦΗ να έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα ενόψει της επανάληψης.

Η ΑΕΛ όπως ήταν φυσικό πήρε μέτρα στο γήπεδο, προσπάθησε να απειλήσει την εστία του Χριστογεώργου χωρίς αποτέλεσμα. Αντίθετα, στην πρώτη επίθεση των γηπεδούχων στο δεύτερο μέρος, ο Σαλσέδο βρήκε χώρο και τελείωσε υποδειγματικά για 3-0 που ουσιαστικά κλείδωσε ουσιαστικά το τρίποντο για τους Κρητικούς στο 56'.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου (82' Χατζηθεοδωρίδης), Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Ανδρούτσος (74' Γκονθάλεθ), Κανελλόπουλος (61' Μπαΐνοβιτς), Σενγκέλια (82' Θεοδοσουλάκης), Αποστολάκης, Φούντας, Σαλσίδο (74' Ισέκα)

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Μελίσσας, Μασόν (54' Πέρες), Όλαφσον (64' Αποστολάκης), Ηλιάδης, Φεριγκρά (46' Κοσσονού), Μπατουμπισικά, Ναόρ, Ατανάσοφ, Σαγάλ (74' λ.τρ, Πασάς), Σίστο (46' Κακουτά), Τούπτα

