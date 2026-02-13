ΟΦΗ: Το ματς που μπορεί να αλλάξει την ιστορία του - Τα έσοδα και η ευρωπαϊκή παρουσία

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς μία ακόμα μεγάλη βραδιά για τον ΟΦΗ. Είναι ένας αγώνας με ξεκάθαρο στρατηγικό βάθος, που μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την πορεία του συλλόγου για τα επόμενα χρόνια, τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά.



Η βελτιωμένη θέση της Ελλάδας στο ranking της UEFA δημιουργεί νέα δεδομένα. Ο Κυπελλούχος εξασφαλίζει παρουσία απευθείας στα playoffs του Europa League, κάτι που πρακτικά σημαίνει εγγυημένη συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αν ο ΟΦΗ δεν περάσει το τελευταίο εμπόδιο των playoffs, τότε «μεταφέρεται» αυτομάτως στη League Phase του Conference League, χωρίς καλοκαιρινή ταλαιπωρία και προκριματικούς γύρους.



Το οικονομικό σκέλος είναι εξίσου κομβικό. Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκή League Phase αποφέρει τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ σε σταθερά έσοδα, ποσό που μπορεί να αυξηθεί μέσω αποτελεσμάτων, τηλεοπτικών δικαιωμάτων και market pool. Για έναν σύλλογο του μεγέθους του ΟΦΗ, αυτά τα χρήματα δεν είναι απλώς «μπόνους», αλλά εργαλείο εξέλιξης. Καλύτερο ρόστερ, μεγαλύτερη άνεση στον προγραμματισμό και ενίσχυση των υποδομών.



Παράλληλα, η ευρωπαϊκή παρουσία από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Ιανουάριο του 2027 ανεβάζει το κύρος του συλλόγου, βελτιώνει την ελκυστικότητά του στην αγορά και δίνει στους παίκτες εμπειρίες υψηλού επιπέδου. Στο Πανθεσσαλικό, λοιπόν, διακυβεύονται πολλά περισσότερα από ένα Κύπελλο.