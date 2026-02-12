23 χρόνια από το τελευταίο τελικό Κυπέλλου χωρίς αθηναϊκή ομάδα - Ποιοι ήταν οι φιναλίστ

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα διεξαχθεί χωρίς να συμμετέχει ομάδα από την Αθήνα ή το λεκανοπέδιο, καθώς ΠΑΟΚ και ΟΦΗ θα διεκδικήσουν τον τίτλο σε έναν τελικό που θυμίζει το… μακρινό 2003. Ο ΠΑΟΚ έφτασε στον τελικό αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά, ενώ ο ΟΦΗ ξεπέρασε το εμπόδιο του Λεβαδειακού για να πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης.

Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας 2002-2003, όταν ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Άρη με 1-0 στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη στις 17 Μαΐου 2003, χάρη σε γκολ του Γιώργου Γεωργιάδη.

Εκείνος ο τελικός είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ήταν ο 59ος στην ιστορία του θεσμού, διεξήχθη στο σπίτι του ΠΑΟΚ λόγω ειδικών συνθηκών όπως την ανακατασκευή άλλων γηπέδων και λειτούργησε ως μια μοναδική αναμέτρηση μεταξύ δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης, χωρίς να εμπλέκεται κανένας εκπρόσωπος της Αθήνας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοιες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες στην ιστορία του ελληνικού Κυπέλλου, αφού από το 1987 ως το 2003 δεν είχε υπάρξει τελικός με δύο ομάδες εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής και τα επόμενα 23 χρόνια όλες οι διοργανώσεις περιλάμβαναν τουλάχιστον μια αθηναϊκή ομάδα στον τελικό.

Σήμερα το 2026 η κόντρα ΠΑΟΚ–ΟΦΗ γράφει μια νέα σελίδα στην ιστορία του Κυπέλλου, επαναφέροντας στο προσκήνιο την επιρροή και την παρουσία των περιφερειακών ομάδων στο μεγαλύτερο εγχώριο κύπελλο.