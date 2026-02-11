Λεβαδειακός-ΟΦΗ (0-1): Παλικαρίσια πρόκριση στον τελικό Κυπέλλου για τους λαβωμένους Κρητικούς

Ημέρες '87 ζει από το βράδυ της Τετάρτης (11/02) ο ΟΦΗ! Η ομάδα του Ηρακλείου πέρασε για δεύτερη διαδοχική σεζόν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!

Ακόμη κι αν έπαιζε με 10 παίκτες για 60 και παραπάνω λεπτά, ο ΟΦΗ με λυτρωτή και σκόρερ τον Λαμπρόπουλο, κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί που θα περιμένει είτε τον Παναθηναϊκό, είτε τον ΠΑΟΚ.

Το ματς

Ο επαναληπτικός ημιτελικός είχε όλα τα στοιχεία που διακρίνουν ματς τόσο μεγάλης σημασίας. Ο ΟΦΗ έδειχνε να πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και να ασκεί πίεση στους γηπεδούχους, μην επιτρέποντάς τους να κάνουν το παιχνίδι τους.

Στο 4-2-3-1 του Νίκου Παπαδόπουλου ο Χρήστος Κόντης είχε να αντιπαρατάξει 3-4-3. Μεγάλη φάση δεν υπήρχε ως το 12', οπότε ο Παλάσιος έφυγε μόνος στην κόντρα επίθεση και έπεσε από μαρκάρισμα του Αθανασίου. Ο διαιτητής Παπαπέτρου έδειξε κόκκινη στον μπακ του ΟΦΗ, αλλά το VAR παρενέβη ορθά και ο Αθηναίος ρέφερι πήρε την απόφασή του πίσω.

Ό,τι δεν έγινε στο 12', συνέβη στο 34'. Μοιραίος ο Έντι Σαλσέδο και... ωραίος ο Ενίς Τσόκαϊ που κέρδισε και τις δύο κίτρινες του Ιταλο - Κολομβιανού επιθετικού (η πρώτη στο 22').

Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν και ο Λεβαδειακός, όπως ήταν αναμενόμενο αύξησε την πίεσή του. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του σημειώθηκε στο 41' όταν σε εκτέλεση φάουλ του Μπάλτσι ο Όζμπολτ έπιασε την κεφαλιά και ο Γκονθάλεθ έδιωξε πάνω στη γραμμή με το κεφάλι!

Με τη συμπλήρωση 45 λεπτών ο ΟΦΗ πήρε κεφάλι στο σκορ παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο. Ο Γκονθάλεθ εκτέλεσε φάουλ και ο αρχηγός, Λαμπρόπουλος με κεφαλιά εκμεταλλεύτηκε την κακή αντίδραση των Μάγκνουσον, Λοντίγκιν και έκανε το 0-1!

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Παλάσιος έχασε μεγάλη ευκαιρία να φέρει το ματς στα ίσα. Επιχείρησε διαγώνιο σουτ από δεξιά και η μπάλα προσέκρουσε στο κάθετο δοκάρι.

Ο Λεβαδειακός έπαιξε με δύο επιθετικούς στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΟΦΗ αρκέστηκε στο 3-5-1 με μοναδικό προωθημένο τον Νους και κλήθηκε ν' αντέξει τη μεγάλη πίεση που άσκησαν οι γηπεδούχοι.

Στο 60' ο Χριστογεώργος έκανε την απόκρουση του αγώνα σε τετ α τετ με τον Πεντρόζο. Ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων είχε θετικές αντιδράσεις και στο τελευταίο δεκάλεπτο, οπότε οι Βοιωτοί απείλησαν με τους Παπαδόπουλο (82'), Πεντρόζο (83'). Ο ΟΦΗ άντεξε στην πίεση και στο τέλος πήρε ένα μεγάλο «διπλό» πρόκρισης στον τελικό Κυπέλλου.



Γκολ: 45' Λαμπρόπουλος

Κίτρινες: 44' Τσόκαϊ, 88' Παπαδόπουλος - 22' Σαλσέδο, 58' Γκονθάλεθ

Κόκκινες: 34' Σαλσέδο (2η κίτρινη)

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθήνας)

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Λιάγκας (68' λ.τρ. Μανθάτης), Μάγκνουσον, Τσάπρας, Κωστή, Τσοκάι (57' Πεντρόζο), Παλάσιος, Γκούμας (57' Παπαδόπουλος), Μπάλτσι (46' Βέρμπιτς), Όζμπολτ (79' Οζέγκοβιτς).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Γκονθάλεθ (84' Πούγγουρας), Αποστολάκης (86' Ισέκα), Ανδρούτσος, Αθανασίου, Φούντας (46' Κανελλόπουλος), Νους (90'+7' Θεοδοσουλάκης), Σαλσέδο.