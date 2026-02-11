Γήπεδο Παναθηναϊκού: Αυτοψία Αλαφούζου-Δούκα στα έργα - «Καμπανάκι» Μπακογιάννη για καθυστερήσεις

Ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση, αναμένοντας υπομονετικά την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου του γηπέδου στον Βοτανικό, χωρητικότητας της τάξης των 40 χιλιάδων θεατών.

Τα έργα προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς, ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπάρχει και αυτοψία των εργασιών από τους άμεσα εμπλεκόμενους. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, μαζί με τον Χάρη Δούκα και τον Κωστή Χατζηδάκη επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις και είδαν την πρόοδο των εργασιών.

Υπολογίζεται πως τον Μάιο του 2027 οι «πράσινοι» θα μπουν στο νέο τους γήπεδο, την ίδια στιγμή όμως ο Κώστας Μπακογιάννης έσπευσε να προειδοποιήσει πως το έργο ενδέχεται να καθυστερήσει λόγω χαμηλής απορρόφησης των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ανακοίνωση της παράταξης του, ο πρώην Δήμαρχος τονίζει πως η κατάσταση είναι οριακή, κάνοντας λόγο για «χαμένη ευκαιρία της Αθήνας».

Η ανακοίνωση

«Τα έργα του δήμου Αθηναίων, που εντάχθηκαν στην προηγούμενη θητεία και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης εμφανίζουν εξαιρετικά χαμηλή επίσημη απορροφητικότητα, με αρκετά από αυτά να βρίσκονται ήδη σε οριακή κατάσταση. Με τα χρονοδιαγράμματα να στενεύουν, οι καθυστερήσεις απειλούν την ολοκλήρωση τόσο των έργων της Διπλής Ανάπλασης όσο και του ψηφιακού μετασχηματισμού της πόλης.

Στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης, τα μεγάλα συνοδά έργα του γηπέδου ύψους 23,7 εκατ. ευρώ, που αφορούν τη διαμόρφωση πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, εμφανίζουν απορροφητικότητα μόλις 12,3%.

Αντίστοιχα, τα έργα οδοποιίας, ποδηλατοδρόμου, κατασκευής δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης, ύψους 21 εκατ. ευρώ, έχουν απορροφητικότητα 12%.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες και για τα δύο έργα είναι τα τέλη Απριλίου. Χωρίς την ολοκλήρωσή τους, το γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να λειτουργήσει, καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο καθυστέρησης στην παράδοσή του.

Στα ενταγμένα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού της πόλης, που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών, προϋπολογισμού 19,8 εκατ. ευρώ, η απορροφητικότητα δεν ξεπερνά το 3%, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης λήγει τον Ιούνιο. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούν μια μοναδική αναπτυξιακή ευκαιρία και η χαμηλή απορροφητικότητα επηρεάζει άμεσα τη ζωή στην πόλη και τις υποδομές της. Δεν είναι απλά καθυστερήσεις. Είναι ανικανότητα. Είναι ανευθυνότητα. Είναι η χαμένη ευκαιρία της Αθήνας».