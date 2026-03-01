Παναθηναϊκός: Ο Βοτανικός παίρνει σάρκα και οστά - Το εντυπωσιακό βίντεο της «πράσινης» ΠΑΕ (vid)

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη, με τις εργασίες να εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσιοποίησε την Κυριακή (1/3) ένα νέο βίντεο από το εργοτάξιο, παρουσιάζοντας την τωρινή εικόνα του έργου και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις κτιριακές υποδομές.

Η κατασκευή δεν αποτελεί πλέον μακρινό σχέδιο, καθώς τα πρώτα τμήματα του σταδίου είναι ήδη ορατά. Σύμφωνα με το πλάνο των μηχανικών, έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχουν εγκατασταθεί συνολικά 2.700 κερκίδες, δίνοντας στο στάδιο την πρώτη του ολοκληρωμένη μορφή.

Το γήπεδο, με χωρητικότητα περίπου 40.000 θεατών, αποτελεί βασικό κομμάτι της Διπλής Ανάπλασης στις περιοχές του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της περιοχής, μέσα από τη δημιουργία χώρων πρασίνου, αθλητικών εγκαταστάσεων και πολιτιστικών υποδομών.