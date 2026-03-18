Πράσινο «παλάτι» στον Βοτανικό: Το στέγαστρο των 16 εκατομμυρίων που αλλάζει επίπεδο τον Παναθηναϊκό

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό μπαίνει στην πιο εντυπωσιακή του φάση, με μια συμφωνία που αναβαθμίζει πλήρως το έργο. Η εταιρεία Maeg Costruzioni SpA, ένας παγκόσμιος ηγέτης στις μεταλλικές κατασκευές, είναι η εκλεκτή που θα αναλάβει το στέγαστρο του νέου σταδίου, προσφέροντας την τεχνογνωσία που έχει επιδείξει σε κορυφαία γήπεδα του κόσμου.

Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ, πρόκειται για μια τεράστια οικονομική συμφωνία, καθώς «η σύμβαση των 16 εκατομμυρίων ευρώ για την εταιρεία... περιλαμβάνει την προμήθεια και την εγκατάσταση των χαλύβδινων στοιχείων στέγης». Η εμπειρία της εταιρείας αποτελεί εγγύηση, έχοντας ήδη στο βιογραφικό της «σημαντική τεχνογνωσία στις στέγες σταδίων, όπως του Al Janoub στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και το στάδιο Gewiss στο Μπέργκαμο».

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση είναι τέτοια που θα κάνει το γήπεδο μοναδικό στον κόσμο. Σύμφωνα με το άρθρο, «το στάδιο θα καλυφθεί εξωτερικά με ημιδιαφανή φύλλα για να επιτρέπει τη θέα του Παρθενώνα που υψώνεται πίσω από τις κερκίδες», συνδέοντας το σύγχρονο ποδόσφαιρο με την ιστορία της Αθήνας.

Τα μεγέθη της κατασκευής προκαλούν δέος. Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι «η Maeg θα επεξεργαστεί 3.100 τόνους χάλυβα για την Αθήνα», ενώ οι κύριες δοκοί που θα τοποθετηθούν έχουν «μήκος 160 μέτρων, ύψος 10 μέτρων και βάρος 400 τόνων η καθεμία». Η αντίστροφη μέτρηση για το «τριφύλλι» έχει ήδη ξεκινήσει, με την εταιρεία να στοχεύει να «ολοκληρώσει τις εργασίες μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα».