Ρεάλ Μπέτις - Παναθηναϊκός: Τα xGoals της μεγάλης χαμένης ευκαιρίας του Πελίστρι

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 4-0 από τη Ρεάλ Μπέτις στη Σεβίλλη και αποκλείστηκε από τη φάση των «16» του Europa League, σε ένα παιχνίδι που πήρε γρήγορα άσχημη τροπή για τους «πράσινους».



Ωστόσο, η φάση που σημάδεψε την αναμέτρηση ήρθε μόλις στο 4ο λεπτό, όταν το σκορ ήταν ακόμη στο 0-0. Ο Φακούντο Πελίστρι, μετά από εξαιρετική κάθετη πάσα του Ρενάτο Σάντσες, βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ, όμως δεν κατάφερε να νικήσει τον Πάου Λόπεθ, ο οποίος απέκρουσε με το πόδι.



Η συγκεκριμένη ευκαιρία ήταν από τις μεγαλύτερες που μπορεί να δημιουργηθούν σε έναν αγώνα. Σύμφωνα με τα δεδομένα, η φάση καταγράφηκε στα 0,55 xGoals (xG), που σημαίνει ότι είχε περίπου 55% πιθανότητα να καταλήξει σε γκολ, με βάση τη θέση και τις συνθήκες της εκτέλεσης.



Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το τελείωμα του Ουρουγουανού ήταν ποιοτικό, καθώς το σουτ του έφτασε τα 0,81 xGoals on Target (xGOT). Με απλά λόγια, αφού η μπάλα πήγε προς την εστία, είχε πολύ μεγάλες πιθανότητες να καταλήξει στα δίχτυα, κάτι που αναδεικνύει και τη δυσκολία της επέμβασης του Ισπανού τερματοφύλακα.





