Ρεάλ Μπέτις - Παναθηναϊκός 4-0: Ανώτεροι και αποτελεσματικοί οι γηπεδούχοι απέκλεισαν το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την πάνοπλη και ποιοτική Ρεάλ Μπέτις, είχε τις στιγμές του που δεν τις εκμεταλλεύτηκε, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που ήταν αποτελεσματικοί, ηττήθηκε με 4-0 και αποχαιρέτησε το Europa League.

Η Μπέτις άνοιξε το σκορ μόλις στο 8' με τον Ρουιμπάλ, έκανε δυο τα τέρματά της λίγο πρίν την λήξη του ημιχρόνου ο Άμραμπατ με ένα πολύ ωραίο σουτ. Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο (53') έγινε το 3-0 από τον Κούτσο Ερνάντες, ενώ ο Άντονι στο 66' με πλασέ έκανε τέσσερα τα τέρματα των γηπεδούχων. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ρεάλ Μπέτις προκρίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στους 8 του Europa League.

Η αναμέτρηση

Το παιχνίδι ξεκίνησε πολύ δυνατά με το πρώτο δεκάλεπτο να είναι πολύ γεμάτο και για τις δυο ομάδες. Η Μπέτις μπήκε με διάθεση, και απείλησε με τον Κούτσο μόλις στο 3’ με μια κεφαλιά που πέρασε έξω, μετά από εντυπωσιακή ενέργεια του Ελζαλζουλί. Στο 5ο λεπτό ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη τρομερή ευκαιρία, με τον Πελίστρι να υποδέχεται την καταπληκτική κάθετη του Ρενάτο Σάντσεζ και πλάσαρε με τον Λόπεζ να αποκρούει με τα πόδια. Στο 8’ σε αντεπίθεση ο Εζαλζουλι θα βρεθεί μόνος με τον Λαφον, ο οποίος απέκρουσε το πλασε του, και ένα λεπτό αργότερα η Μπετις που μπήκε φουριόζα άνοιξε το σκορ. Μετά από μακρινό δυνατό σουτ του Κούτσο που κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, την επαναφορά πήρε ο Ρουιμπάλ ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λαφόν. Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να συνέλθει και η Μπέτις ήθελε να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ της, και στο 16’ ο Φορνάλς βρήκε χώρο από μακριά και σούταρε με τον Λαφον να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια.

Ο Ρουιμπάλ πανηγυρίζει

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε την κατοχή και έψαξε να βρει χώρους να απειλήσει, όμως η γηπεδούχος αμυνόταν πολύ σωστά. Στο 30’ σε μια αντεπίθεση ο Άντονι πλάσαρε από τα δεξιά όμως η μπάλα πέρασε άουτ. Το τριφύλλι προσπαθούσε να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή με πλαγιοκοπήσεις, ή να την δώσει σε κατά μέτωπο επίθεση στον Τεττέη για να μπουκάρει και να τελειώσει φάσεις. Στο 33’ σε μια αντεπίθεση ο Πελίστρι έδωσε στον Τεττέη, ο οποίος ντρίπλαρε και σούταρε δυνατά με το αριστερό, όμως μπλόκαρε εύκολα ο Πάου Λόπεζ. Στο 45’ τα πράγματα έγιναν πολύ δυσκολότερα για τον Παναθηναϊκό, όταν ο Ελζαλζουλί νόμιζε ότι είναι εκτεθειμένος και σούταρε την μπάλα ψηλά, και μετά από κακό κοντρόλ του Ρενάτο Σάντσεζ η μπάλα κατέληξε στον Άμραμπατ, ο οποίος με ένα καταπληκτικό μακρινό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Λαφόν και έκανε το 2-0, οπού ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Στο 53' στην πρώτη φάση του δευτέρου ημιχρόνου η Μπέτις βρήκε και τρίτο γκολ, από μια μεγάλη μεταβίβαση η μπάλα κατέληξε στον Ρουιμπάλ ο οποίος έβγαλε μόνο του τον Κούτσο Ερνάντες που πλάσαρε εύκολα τον Λαφόν. Ήταν ολοφάνερο και λογικό αυτό το γρήγορο γκολ που θεωρητικά ήθελε ο Παναθηναϊκός και το βρήκε η Μπέτις, να έριξε την ψυχολογία των πρασίνων, και μέχρι να συνέλθουν έκαναν αρκετά λάθη μεσοεπιθετικά. Στο 66' γίνεται το 4-0 με την συνεργασία των δυο εκ των κορυφαίων παικτών των γηπεδούχων, τον Ελζαλζουλί που βρήκε χώρο και μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά, και τον Άντονι που πλάσαρε και σκόραρε.

Ο Άντονι πανηγυρίζει

Οι γηπεδούχοι δεν σταματούσαν και στο 78' ο Ρόκα σούταρε από μακριά και ο Λαφόν απέκρουσε σε κόρνερ. Όπως ήταν λογικό το τριφύλλι βγήκε μπροστά, όμως οι Μπέτικος έψαχναν την κόντρα όπως στο 81' όταν ο Άντονι βγήκε τετ-α-τετ και πλάσαρε τον Λαφόν, με τον γκολκίπερ των φιλοξενούμενων να αποκρούει με υπερένταση. Ο Λαφόν που κράτησε σε πολλές περιπτώσεις το σκορ από το να ξεφύγει, όπως και στο 83' σε ένα πλασε του Ελζαλζουλί που απέκρουσε με τα ακροδάχτυλα. Τα τελευταία λεπτά ήταν διαδικαστικά με την κούραση και την χαμηλή ψυχολογία να βγαίνει και στο γήπεδο, και το παιχνίδι τελείωσε με τον Παναθηναϊκό να μένει εκτός και την Μπέτις να προκρίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στους 8 του Europa League στην ιστορία της.

Συνθέσεις:

Ρεάλ Μπέτις: Λόπεζ, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νατάν, Ροντρίγκεζ, Φορνάλς(Αλτιμίρα 74’), Άμραμπατ(Μαρκ Ρόκα 63’), Άντονι, Εζαλζουλί, Χερνάντες(Τσ. Άβιλα 73’), Ρουιμπάλ(Φιντάλγκο 63’)

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κάτρης(Σφιντερσκι 73’), Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Σάντσες(Τσιριβέγια 54’), Μπακασέτας(Τσέριν 54’), Κυριακόπουλος, Πελίστρι(Τζούρισιτς 72΄), Ταμπόρδα, Τεττέη