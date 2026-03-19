Live η ιστορική ρεβάνς του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις στην Ισπανία

Ο Παναθηναϊκός μετά την παλικαρίσια νίκη στο ΟΑΚΑ με 1-0 με το γκολ του Ταμπόρδα, έχει ένα μικρό προβάδισμα και θα ταξιδέψει στην Ισπανία για να κυνηγήσει την πρόκριση απέναντι στην Ρεάλ Μπέτις.

Το τριφύλλι θα αγωνιστεί χωρίς τους Κώτσιρα, Πάλμερ Μπράουν που είναι τραυματίες, ενώ ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα μπορεί να υπολογίζει και στον Ανάς Ζαρουρί, που αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στο πρώτο ματς. Το έργο των πρασίνων δεν είναι εύκολο, όμως πάει με το προβάδισμα του ενός γκολ και με την ψυχολογία λόγω της καλής εμφάνισης στο πρώτο παιχνίδι για να διεκδικήσει την πρόκριση.

Δείτε Live την αναμέτρηση εδώ