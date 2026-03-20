Σπορ Ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός Μπέτις Europa League

Πού βρήκε ο Άντονι την τραγιάσκα κόντρα στον Παναθηναϊκό και έγινε viral

Ο Άντονι μετά το γκολ του απέναντι στον Παναθηναϊκό πανηγύρισε με έναν ξεχωριστό τρόπο που έγινε... viral.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε βαριά ήττα από την Ρεάλ Μπετις το βράδυ της Πέμπτης (19/3) και αποκλείστηκε από την συνέχεια του Europa League.

Ο Άντονι που έβαλε το 4ο γκολ των Μπέτικος στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης μετά από πολύ ωραία ενέργεια του Ελζαλζουλί, έτρεξε στην κερκίδα και αφού πρώτα πανηγύρισε το γκολ του απέναντι στους πράσινους φιλώντας το σήμα της ομάδας του, στην συνέχεια πήρε και φόρεσε μια... τραγιάσκα, με το στιγμιότυπο αυτό να γίνεται αμέσως viral.

Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, η συγκεκριμένη τραγιάσκα ανήκει σε έναν φίλο της ομάδας, που επάνω στον εκστασιασμό του την πέταξε στον Βραζιλιάνο επιθετικό για να την φορέσει. Ο ίδιος δεν του χάλασε χατίρι, χαρίζοντας μας ακόμα μια αστεία σκηνή.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

