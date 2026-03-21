Σισοκό: Τι έκανε φέτος στον Παναθηναϊκό - Πότε λήγει το συμβόλαιό του

Ο Μούσα Σισοκό έμεινε εκτός αποστολής για το αυριανό παιχνίδι (22/3,19:00) με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη . Ο Γάλλος υπέστη θλάση στον ορθό μηριαίο και θα χάσει το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο έμπειρος μέσος δεν κατάφερε να βρει ρόλο στο ροτέισον του Παναθηναϊκού και η χρονιά κλείνει πρόωρα για τον ίδιο.



Ο 36χρονος χαφ αποκτήθηκε στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου από τη Γουότφορντ, με στόχο να προσφέρει εμπειρία και λύσεις στον άξονα. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενάμιση έτους, το οποίο έχει ισχύ μέχρι τον Ιούνιο του 2027.



Σε αγωνιστικό επίπεδο, η παρουσία του ήταν περιορισμένη. Κατέγραψε τέσσερις συμμετοχές στο πρωτάθλημα, χωρίς να σημειώσει γκολ ή ασίστ. Μόνο σε ένα παιχνίδι ξεκίνησε βασικός, στο 0-0 απέναντι στον Παναιτωλικό, ενώ στα υπόλοιπα είχε λίγο χρόνο συμμετοχής. Συνολικά, δεν κατάφερε να επηρεάσει το παιχνίδι της ομάδας και δεν έδωσε τις λύσεις που αναμένονταν στον Ράφα Μπενίτεθ, που τον περιμένει πλέον από την νέα σεζόν.