Ολυμπιακός - ΑΕΛ 0-0: Στάση-Βενετικίδης και γκέλα ολκής πριν τα playoffs

Ο Ολυμπιακός δεν ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στην ΑΕΛ.



Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, Θεόδωρος Βενετικίδης, ο οποίος «κατέβασε ρολά» και πραγματοποίησε διψήφιο αριθμό επεμβάσεων.



Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την κανονική διάρκεια με 58 βαθμούς και από τη δεύτερη θέση, στο -2 από την ΑΕΚ, θα μπουν στη διαδικασία των playoffs.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε με ξεκάθαρη διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό του και από τα πρώτα λεπτά πήρε την κατοχή, κρατώντας την ΑΕΛ χαμηλά στο γήπεδο. Η πρώτη μεγάλη στιγμή καταγράφηκε στο 12’, όταν ο Ζέλσον Μαρτίνς βγήκε απέναντι από τον τερματοφύλακα μετά από πίεση και κλέψιμο, όμως δεν κατάφερε να τον νικήσει, ενώ στο 18’ οι «ερυθρόλευκοι» απείλησαν ξανά μέσα από οργανωμένη επίθεση.

Η πίεση συνεχίστηκε με ανάπτυξη κυρίως από τα άκρα και αρκετές σέντρες (διψήφιος αριθμός στο πρώτο μέρος), χωρίς όμως την καθαρή τελική εντός περιοχής. Στο 27’ υπήρξαν διαμαρτυρίες για πιθανή παράβαση πάνω στον Μαρτίνς, με τον διαιτητή να αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Η ΑΕΛ έδωσε μέτρα, προσπάθησε να κρατήσει συνοχή στις γραμμές και να ψάξει τη μετάβαση, αλλά δεν κατάφερε να δημιουργήσει προϋποθέσεις απειλής. Μέχρι την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο (κατοχή κοντά στο 70%) και την υπεροχή σε τελικές και επιθέσεις, χωρίς όμως να βρει το γκολ.

Στο ίδιο μοτίβο ξεκίνησε και το δεύτερο μέρος, με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή και να προσπαθεί να σπάσει το μπλόκο της ΑΕΛ του Σάββα Παντελίδη.



Η ΑΕΛ απείλησε στην κόντρα με τον Τουπτά, με τον Τζολάκη να μπλοκάρει το σουτ του Σλοβάκου στο 55’, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Ολυμπιακός απάντησε, με τον Ταρέμι να μην μπορεί να νικήσει τον Βενετεκίδη από πλεονεκτική θέση.



Ο Μεντιλίμπαρ πέρασε τον Ελ Κααμπί δίπλα στον Ταρέμι, θέλοντας να γεμίσει την περιοχή και να βάλει δύσκολα στην άμυνα της ΑΕΛ, η οποία για μια ώρα έμοιαζε ανυπέρβλητη.



Ο Μάσον απείλησε ξανά για τους Λαρισαίους, με τον Χανιώτη κίπερ των «ερυθρόλευκων» να του κλείνει τη γωνία, κρατώντας το μηδέν.



Στο 60’ ο Ποντένσε, με μια έμπνευση που θύμισε Ζιοβάνι, επιχείρησε λόμπα για να κερδίσει τον Βενετικίδη, ο οποίος έδιωξε με τα ακροδάχτυλα. Το σφυροκόπημα του Ολυμπιακού συνεχίστηκε, με τον Ταρέμι να δοκιμάζει ξανά τον Βενετικίδη, ο οποίος ήταν και πάλι σε ετοιμότητα. Ο Βενετικίδης έμοιαζε ανίκητος, ειδικά στο δεύτερο μέρος και αρνήθηκε ξανά γκολ στον Μουζακίτη στο 77.



Στο 89', έπειτα απο κόντρες, η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ποντένσε στη μικρή περιοχή ο οποίος σε κενή εστία, απο πλάγια θέση έστειλε στη μπάλα στο δοκάρι. Στο επόμενο λεπτό ο Κλέιτον πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι όμως αστόχησε έπειτα απο γύρισμα του Μπρούνο. Τελικό σκορ στο Φάληρο, Ολυμπιακός - ΑΕΛ 0-0.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια (61’ Ροντινέι), Μπιανκόν, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι (74’ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Ποντένσε, Μαρτίνς ( 80’ Γιαζίτζι), Τσικίνιο (61’ Ελ Κααμπί), Ταρέμι (80’ Κλέιτον).

ΑΕΛ Novibet: Βενετικίδης, Αποστολάκης (73’ Πέρεζ), Κοσσονού (45’ Μακόν), Ρόσιτς, Ναόρ, Μπατουμπινσικά, Σουρλής, Ατανάσοφ, Χατζηστραβός, (46’ Σίστο), Κακουτά (73’ Φερίγκρα), Τούπτα (73’ Γκαράτε).