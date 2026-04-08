ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός 1-2: «Απόδραση» των Αγρινιωτών από τη Λάρισα με σφραγίδα Άλεξιτς

Με μια κρίσιμη αναμέτρηση που θύμιζε «τελικό» επιβίωσης ξεκίνησε η δεύτερη αγωνιστική των play-outs της Stoiximan Super League, καθώς η ΑΕΛ Novibet υποδέχτηκε τον Παναιτωλικό στην «AEΛ Novibet Arena», σε ένα ματς όπου οι τρεις βαθμοί μπορούσαν να αποδειχθούν «χρυσάφι» για την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία.

Σε ένα παιχνίδι όπου η αποτελεσματικότητα νίκησε την υπεροχή, ο Παναιτωλικός εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από τη Λάρισα, με σκορ 1-2. Οι φιλοξενούμενοι άντεξαν στην πίεση της ΑΕΛ Novibet και με ήρωα τον Άλεξιτς πήραν τους τρεις βαθμούς που τους δίνουν τεράστιο πλεονέκτημα στη μάχη της παραμονής, ενώ οι γηπεδούχοι μένουν πολύ κοντά στην επικίνδυνη ζώνη.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το ματς ξεκίνησε πολύ δυναμικά με τους γηπεδούχους να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να προσπαθούν να εκδηλώσουν οργανωμένη επίθεση, ωστόσο στα πρώτα 15 λεπτά δεν εκδήλωσαν κάποια επικίνδυνη φάση για την εστία του Κουτσερένκο.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 19ο λεπτό όταν ο έμπειρος Πιόνε Σίστο έκανε ένα ωραίο φαλτσαριστό πλασέ έξω από την περιοχή, αλλά ο Ουκρανός γκολκίπερ των φιλοξενούμενων απομάκρυνε τη μπάλα.

Eurokinissi/ Ο αρχηγός της ΑΕΛ Novibet, Σίστο.

Η ΑΕΛ Novibet είχε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού και τόσο με συνεργασίες όσο και με ατομικές προσπάθειες έψαχνε το 1 γκολ που θα την έβαζε μπροστά στο σκορ, όμως ο «Τίτορμος» έκλεινε καλά τους χώρους και δεν επέτρεπε στους γηπεδούχους να εκδηλώσουν κάποια καθαρή τελική.

Το 0-1 με Άλεξιτς κόντρα στη ροή του αγώνα

Το πρώτο καλό μισάωρο των «Βυσσινί» έληξε άδοξα με την πρώτη σημαντική ευκαιρία που δημιούργησαν οι φιλοξενούμενοι. Ο Αντρέας Μπουχαλάκης στο 34ο λεπτό σέρβιρε μια εξαιρετική σέντρα στην καρδιά της περιοχής και ο Άλεξιτς δικαίωσε τον Γιάννη Αναστασίου που τον κράτησε στο βασικό σχήμα, νικώντας τον Βενετικίδη με μια δυνατή κεφαλιά στην κλειστή γωνία, ανοίγοντας το σκορ στη ΑΕΛ Novibet Arena.

Eurokinissi/ Η στιγμή που ο Άλεξιτς σκοράρει στο 34ο λεπτό, ανοίγοντας το σκορ.

Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Παναιτωλικός και πάλι κόντρα στη ροή του παιχνιδιού συνεργάστηκε ωραία με Μπάτζι και Αποστολόπουλο. Ο Έλληνας μπακ πάτησε περιοχή και εκτέλεσε με ένα συρτό δυνατό σουτ, όμως ο Έλληνας γκολκίπερ της ΑΕΛ Novibet είχε απάντηση.

Δευτερόλεπτα αργότερα στο 45+1 οι φιλοξενούμενοι πάτησαν πάλι περιοχή με τον Ρουμάνο τεχνίτη Ματσάν να «χορεύει» την άμυνα και να πασάρει έξοχη πάσα στο σημείο του πέναλτι για τον Φάρλεϊ Ρόσα. Το σουτ όμως του Βραζιλιάνου πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι της ομάδας του Σάββα Παντελίδη.

Το δεύτερο ημίχρονο

Η ΑΕΛ Novibet ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο αποφασισμένη για την ισοφάριση. Στο 49ο λεπτό η μια εκ των αλλαγών του Σάββα Παντελίδη, Αποστολάκης έκανε μια γλυκιά σέντρα. Ο Τούπτα κοντρόλαρε τη μπάλα και επιχείρησε ένα σουτ εκτός ισορροπίας, αλλά ο Κουτσερένκο κατάφερε να αντιδράσει ενστικτωδώς, στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι και διατηρώντας προσωρινά αυτό το προβάδισμα για τους Αγρινιώτες.

0-2 και πάλι με Άλεξιτς στο 58'

Στο 58' ο Μπάτζι συνδυάζεται εξαιρετικά με τον Άλεξιτς. Ο Σέρβος επιθετικός βγαίνει σε πλεονεκτική θέση για γκολ και με ένα ψύχραιμο πλασέ νικάει για δεύτερη φορά τον Βενετικίδη, θέτοντας τα θεμέλια για μια πολύ μεγάλη εκτός έδρας νίκη.

Στο 67ο λεπτό ο δραστήριος Αποστολάκης απείλησε με ένα σουτ την εστία του Κουτσερένκο, όμως ο Ουκρανός γκολκίπερ του Παναιτωλικού μπλόκαρε σταθερά τη μπάλα.

Στο 80ο λεπτό ο Σαγκάλ έχασε το μυαλό του σε μια αψιμαχία με τον δις σκόρερ Άλεξιτς, και νέπσρωξε τον Σέρβο από το λαιμό, αντικρίζοντας έτσι την κόκκινη κάρτα, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο το έργο της ομάδας του.

1-2 με παρθενικό γκολ Κακουτά στο 84'

Η ΑΕΛ Novibet λίγα λεπτά μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Σαγκάλ, κατάφερε να μειώσει στο σκορ με ένα σολο γκολ του Κακουτά. Ο 34χρονος Κονγκολέζος με ωραίες τρίπλες μέσα στην περιοχή των φιλοξενούμενων, κατάφερε να βρει χώρο και να κάνει ένα φαινομενικά αδύναμο σουτ, ωστόσο η μπάλα έφυγε μέσα από τα χέρια του Κουτσερένκο και έδωσε μια ελπίδα στους γηπεδούχους.

Το σκορ παρέμεινε ως έχει παρά το γκολ του Κακουτά, (1-2) υπέρ του Παναιτωλικού και η ΑΕΛ Novibet περιμένει τα αποτελέσματα των άλλων ματς των play out για να δει που θα είναι στη βαθμολογία της μετά το πέρας της 2ης αγωνιστικής.

Οι συνθέσεις των 2 ομάδων

ΑΕΛ Novibet (Παντελίδης): Βενετικίδης, Μασόν, Μπατουμπινσικά, Ηλιάδης, Σαγκάλ, Σουρλής, Ναόρ (Πέρεζ 60'), Όλαφσον (Αποστολάκης 46'), Γκαράτε (Πασάς 46'), Τούπτα, Σίστο (Κακούτα 60').

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Άλεξιτς, Εστεμπάν, Ματσάν, Φάρλεϊ Ρόσα, Μπάτζι.