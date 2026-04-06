Τα... έσπασε με Ζόζεφιν ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά τη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό

Σε ένα επεισοδιακό, όπως εξελίχθηκε στο φινάλε, ντέρμπι κορυφής στο «Γ. Καραϊσκάκης», η ΑΕΚ πήρε σπουδαία διπλό - μισό πρωτάθλημα, με γκολ του Κοϊτά στο 5ο λεπτό. Η Ένωση απέκτησε απόσταση 5 βαθμών από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και όπως ήταν λογικό, η νίκη έφερε ενθουσιασμό στις τάξεις του συλλόγου.

Ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, γιόρτασε την σημαντική αυτή νίκη σε γνωστό νυχτερινό κέντρο, στο οποίο τραγουδά η Ζόζεφιν. Μάλιστα, ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ έκανε... ντουέτο με την γνωστή ερμηνεύτρια, τραγουδώντας το γνωστό τραγούδι «Μη μιλάς» του Γιάννη Πάριου