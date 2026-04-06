ΑΕΚ: Οι «άσοι» στο μανίκι του Νίκολιτς και το ακόμη ένα φετινό διπλό που την έκανε σούπερ φαβορί

Η ΑΕΚ πήρε σπουδαίο διπλό (1-0) στην έδρα του Ολυμπιακού για την 1η αγωνιστική των Play Offs και ξέφυγε με πέντε βαθμούς απο τους ερυθρόλευκους, αλλά και από τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι πλέον το σούπερ φαβορί για το πρωτάθλημα, καθώς όλα πλέον κρίνονται καθαρά και μόνο απο την απόδοση, αλλά κυρίως απο την βαθμοθηρία της.

Ο άψογος διαχειριστής Νίκολιτς και η ΑΕΚ των φετινών διπλών

Η ΑΕΚ μπήκε απόλυτα συγκεντρωμένη στο πλάνο της και προηγήθηκε πολύ γρήγορα με τον εξαιρετικό στο ματς, αλλά και γενικά στην σεζόν, Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Από εκεί και πέρα δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα απο τον αντίπαλο της, όμως παραλίγο να πληρώσει στο τέλος το μόνο της μελανό σημείο στο ματς. Το να κλειδώσει, δηλαδή το παιχνίδι πολύ πιο νωρίς στις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν.

Επιπλέον, στο τακτικό κομμάτι του παιχνιδιού υπάρχει ξεκάθαρα η υπογραφή του προπονητή της. Ο Νίκολιτς επέλεξε τον Πενράις στο αριστερό άκρο, λόγω του τιμωρημένου Πήλιου με τον Σκωτσέζο να τον δικαιώνει και να «σβήνει» τον ίσως πιο καθοριστικό παίχτη του Ολυμπιακού φέτος, τον Ζέλσον Μαρτίνς. Ο Σέρβος τεχνικός όμως δεν έμεινε εκεί, επέλεξε τον Περέιρα για το κέντρο αιφνιδιάζοντας τους πάντες με τον Αργεντίνο να κάνει ένα αψεγάδιαστο παιχνίδι, ενώ ακόμη έχει στο ενεργητικό του το κλέψιμο και την κούρσα (πίσω απο το κέντρο παρακαλώ) που έφερε και το γκολ της νίκης για την Ένωση.

Για τον Νίκολιτς μόνο τυχαία δεν ήταν η επιλογή του 37χρονου και αυτό διότι όλα τα μεγάλα φετινά διπλά είναι με εκείνον στην ενδεκάδα η έστω ως αλλαγή είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη (Φιορεντίνα, Σαμσουνσπόρ, Παναθηναϊκός, Τσέλιε και Ολυμπιακός). Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι στην άκρη του πάγκου της η ΑΕΚ έχει έναν προπονητή που ξέρει να προσαρμόζεται, να διαχειρίζεται και να κρύβει τις όποιες αδυναμίες έχει ομάδα του απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο, κάτι που ίσως στο τέλος της σεζόν την βρει απολύτως κερδισμένη.

Ο σημαντικός δείκτης για το πρωτάθλημα και οι στοχευμένες αλλαγές

Το πιο σημαντικό στο παιχνίδι ίσως ήταν ο απόλυτος έλεγχος των κιτρινόμαυρων σε όλη την διάρκεια. Δεν είναι τυχαίο ότι πέρα απο το ματς με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας σε όλα τα άλλα μεγάλα αποτελέσματα της Ένωσης, η ομάδα του Νίκολιτς είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού κλείνοντας το ενενηντάλεπτο. Αυτό είναι ίσως άλλο ένα στοιχείο της φετινής ΑΕΚ που μπορεί να την φέρει ακόμα πιο κοντά στον τίτλο.

Όσο άφορα τους πρωταγωνιστές του ματς, πέρα απο τους Περέιρα, Πενράις και Κοϊτά που αναφέραμε παραπάνω, εξαιρετικό παιχνίδι έκαναν και οι Ρότα, ο αρχοντικός Ρέλβας, αλλά και οι συνήθεις ύποπτοι του κέντρου Μάριν και Πινέδα. Ακόμα όμως και οι αλλαγές βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό που ήθελε να κάνει η ΑΕΚ όσο περνούσε η ώρα. Μάνταλος και Ζοάο Μάριο μπήκαν στο ματς για να ελέγξουν τον ρυθμό, αλλά και να προσπαθήσουν με κάποια κάθετη πάσα να δημιουργήσουν ένα δεύτερο γκολ ασχέτως που τελικά δεν ήρθε.

Ο συγκλονιστικός κόσμος και η κρίσιμη 2η αγωνιστική

Όπως έχουμε αναφέρει ξανά σε προηγούμενα blogs, πέρα απο το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας σημαντικό ρόλο σε όλη την φετινή πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη έχει διαδραματίσει και ο κόσμος της. Οι φίλοι της ΑΕΚ δεν έμειναν μόνο στη παρουσία τους στην προπόνηση του Σαββάτου στην Φιλαδέλφεια, ούτε στην πορεία εκατοντάδων μηχανών η οποία ακολούθησε το πούλμαν μέχρι ένα σημείο στον δρόμο για το «Γ. Καραϊσκάκης». Αμέσως μετά την νίκη τους περίμεναν κιόλας στην Λ. Συγγρού και όλοι μαζί κατευθύνθηκαν προς την έδρα της ομάδας, ώστε να πανηγυρίσουν όλοι μαζί το προβάδισμα της ΑΕΚ στην μάχη για τον τίτλο.

Σίγουρα, μετά απο αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΚ έχει το πάνω χέρι, όμως δεν πρέπει να πέσει σε αυτήν την παγίδα και να συνεχίσει με την ίδια προσέγγιση και στα υπόλοιπα ματς μέχρι και το τέλος του μίνι αυτού πρωταθλήματος. Προσωπικά, θεωρώ πολύ κρίσιμη την επόμενη αγωνιστική, καθώς με ενδεχόμενη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ στην «Allwyn Arena» και ισοπαλία ή ήττα του Ολυμπιακού στην Λεωφόρο, ίσως έχουμε μαθηματική στέψη ήδη απο την 2η αγωνιστική των Play Offs.

Βεβαία, κάτι τέτοιο είναι το ιδανικό σενάριο, αλλά είναι επίσης και πολύ μακρινό. Μην ξεχνάμε ότι, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι δυο ομάδες με πολύ κάλους προπονητές και εμπειρία στον πρωταθλητισμό, κάτι που μέχρι και την τελευταία «στροφή» θα πρέπει να υπάρχει στο μυαλό όλων.

Τέλος, η προσοχή στρέφεται στο παιχνίδι της Μ. Πέμπτης με την Βαγιεκάνο στην Ισπανία, όπου η Ένωση θα προσπαθήσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει το προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς και θα την κάνει να ονειρεύεται στιγμές 1977 δίνοντας πάλι ραντεβού με τα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης.