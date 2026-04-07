Παρτιζάν - ΑΕΚ: 27 χρόνια από τότε που η Ένωση αψήφησε τον πόλεμο

Πριν 27 χρόνια, Μεγάλη βδομάδα και τότε συγκεκριμένα Μεγάλη Τετάρτη (7/4/1999), η ΑΕΚ αψήφησε τον πόλεμο του ΝΑΤΟ και τις αντιδράσεις των Βρετανικών Αρχών και ταξίδεψε στο Βελιγράδι για φιλικό αγώνα εναντίον της Παρτιζάν, με σκοπό να στηρίξει την γειτονική χώρα στις δύσκολες στιγμές που περνούσε.

Η ελληνική ομάδα με πρωτεργάτη τον Δημήτρη Μελισσανίδη και την υποστήριξη των παιχτών της ομάδας, αλλά και του κόσμου της ανακοίνωσε το σπουδαίο αυτό φιλικό παιχνίδι, δείχνοντας την αλληλεγγύη και την ευαισθησία της απέναντι στην βιαιότητα του πολέμου.

Η αποστολή της ομάδας, η μεγαλύτερη οργάνωση οπαδών της ομάδας, Original21, αλλά και όσοι ακολούθησαν, ανάμεσα τους προσωπικότητες της δημοσιογραφίας και των τεχνών, έφτασε στο Βελιγράδι μέσω Βουδαπέστης με κομβόι πέντε πούλμαν.

Παρόντες ήταν και αρκετοί πολιτικοί, μεταξύ των οποίων οι: Γιώργος Κατσιφάρας, Μανώλης Γλέζος, Θόδωρος Κασσίμης, Νικήτας Κακλαμάνης, Λεωνίδας Βασιλικόπουλος, Παρασκευάς Παρασκευόπουλος, Παναγιώτης Γρετζελιάς (δήμαρχος Ν. Φιλαδελφείας), Στέλιος Λανδράκης (δήμαρχος Γλυφάδας).

Επίσης μαζί τους βρέθηκαν και οι Σοφία Σακοράφα, Αλέξης Κούγιας, Μίλτος Παπαποστόλου, Αντώνης Αντωνιάδης, Δημήτρης Μουρίκης (ΕΠΟ), Τάκης Ανδριάς (ΕΠΟ) Γιάννης Κανάκης (παλαίμαχος), Μίλτος Βεντούρης (Πρόεδρος Ένωσης Δικαστικών Υπαλλήλων), Γιάννης Βούρος (ηθοποιός), Πασχάλης Τσαρούχας (ηθοποιός), Αντώνης Καλογιάννης (τραγουδιστής).

Εκεί, τους υποδέχθηκαν ο πρόεδρος της Σερβίας, Μίλαν Μιλουτίνοβιτς στο Προεδρικό Μέγαρο αλλά το αξιοσημείωτο ήταν η φιλοξενία απο τους ντόπιους ανθρώπους που τους πρόσφεραν φαγητό και ελληνικές σημαίες για να τους ευχαριστήσουν για όσα έκαναν για αυτούς εκείνη την περίοδο που οι κυβερνήτες των περισσοτέρων χωρών απλά αδιαφορούσαν.

Όταν έφτασε η ώρα του παιχνιδιού, οι δυο ομάδες έκαναν την εμφάνιση τους στον αγωνιστικό χώρο με ένα πανό που έγραφε «NATOstopthewar, stopthebombing» («ΝΑΤΟ σταμάτα τον πόλεμο, σταμάτα τους βομβαρδισμούς», ενώ ακούστηκαν και οι ύμνοι των δυο χωρών μέσα σε χειροκροτήματα απο τους 25.000 ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί.

Στο ημίχρονο, οι οπαδοί της Παρτιζάν εισέβαλαν ειρηνικά στον αγωνιστικό χώρο φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της ΑΕΚ και αγκαλιάζοντας τους παίχτες της, ενώ φυτεύτηκε και μια ελιά απο την Αρχαία Ολυμπία στον κέντρο του γηπέδου μια κίνηση που είχε συμβολικό χαρακτήρα.

Το σκορ που είχε την μικρότερη σημασία, ήρθε ισόπαλο 1-1 με με σκόρερ τους Κέζμαν (13΄) και Ζουμπούλη (26΄), με την ΑΕΚ να γράφει ένα χρυσό κεφάλαιο στην ιστορία της που δεν συγκρίνεται με τίτλους και ευρωπαϊκές επιτυχίες, αλλά αναδεικνύει την ταυτότητα και τα ιδανικά της.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Λιούμπισα Τουμπάκοβιτς): Νταμιάνοβιτς, Κράσοβιτς, Σάβιτς, Σανόγεβιτς, Στογιάνοβιτς, Βούκοβιτς, Ίλιτς, Ίβιτς, Μπιέκοβιτς, Τόμιτς, Κέζμαν

ΑΕΚ (Όλεγκ Μπλαχίν): Ατματσίδης (29΄ Μιχαηλίδης - 40΄ Κουρκούνας), Κοπιτσής (40΄ Κωστένογλου), Μπαμπούνσκι, Μιλοβάνοβιτς (42΄ Καψής), Τσέκολι (45΄ Ζήκος), Κατσαβός, Σαβέφσκι (32΄ Κασάπης), Μαλαδένης, Καλιτζάκης, Ζουμπούλης, Νικολαΐδης