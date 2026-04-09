Επικό βίντεο της ΑΕΚ για τον αγώνα με τη Ράγιο Βαγιεκάνο - Ο Πινέδα ντύθηκε «ταυρομάχος»

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης (09/04, 19:45) τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην Ισπανία για τα προημιτελικά του Conference League και η Ένωση επέλεξε έναν μοναδικό τρόπο για να προαναγγείλει το παιχνίδι, δημιουργώντας ένα καταπληκτικό βίντεο. Στόχος της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς είναι ένα θετικό αποτέλεσμα, που θα επιτρέψει στους «κιτρινόμαυρους» να διεκδικήσουν την πρόκριση στη ρεβάνς της κατάμεστης «Allwyn Arena».

Στο πλαίσιο της μεγάλης αναμέτρησης, η ΠΑΕ ΑΕΚ δημοσίευσε ένα επικό βίντεο με πρωταγωνιστή τον Ορμπελίν Πινέδα. Ο Μεξικανός επιθετικός εμφανίζεται ντυμένος ταυρομάχος και πλαισιώνεται από τον Ρομπέρτο Περέιρα και τον Φελίπε Ρέλβας.

Με αυτόν τον ευφάνταστο τρόπο, η Ένωση «προειδοποιεί» τους φιλάθλους της, πως για να τα καταφέρει η ΑΕΚ στην Ισπανία θα πρέπει να δώσει μία μάχη άνευ προηγουμένου, παλεύοντας μέχρι το τέλος για ένα αποτέλεσμα, που θα της επιτρέψει να... ονειρεύεται την πρόκριση στον ημιτελικό του Conference League.

Δείτε το καταπληκτικό βίντεο της ΑΕΚ