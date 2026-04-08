Αντιδράσεις με επίκεντρο τον διαιτητή Μπαστιάν πριν την μάχη της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγιεκάνο

Η Ευρώπη επιστρέφει σε πρώτο πλάνο για την ΑΕΚ, η οποία την Πέμπτη (9/4) αντιμετωπίζει την Ράγιο Βαγιεκάνο για τον πρώτο αγώνα της προημιτελικής φάσης του Conference League με τον επαναληπτικό να διεξάγεται μια εβδομάδα αργότερα (16/4) στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Για την πρώτη αναμέτρηση στο «Βαγιέκας», η UEFA όρισε τον Μπενουά Μπαστιάν για διαιτητή της αναμέτρησης. Ο Γάλλος ρέφερι θα βρεθεί για πρώτη φορά αντιμέτωπος της ΑΕΚ, αλλά και της Βαγιεκάνο.

Ο συγκεκριμένος διαιτητής πάντως δεν φημίζεται για τις καλές του διαιτητικές αποφάσεις και αυτό έχει αρχίσει να φέρνει αντιδράσεις στις δυο ομάδες.

Referee Benoit Bastien points to the spot for the third time tonight and this is the most contentious of the lot.



Aritz Elustondo and Patrick Dorgu collide in the box and the referee awards a penalty, which is confirmed by VAR.



Στην καριέρα του έχει διευθύνει όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης, όμως η χειρότερη του στιγμή ήταν ενάντια στην Ρεάλ Σοσιεδάδ. Πέρυσι, μετά το 1-1 στο «Reale Arena», Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρεάλ Σοσιεδάδ τέθηκαν ξανά αντιμέτωπες λίγες ημέρες αργότερα. Στο επαναληπτικό της Αγγλίας, οι «κόκκινοι διάβολοι» επικράτησαν 4-1, όμως ο αγώνας έμεινε στην ιστορία για τα τρία αμφιλεγόμενα πέναλτι που έδωσε ο Γάλλος υπέρ των γηπεδούχων.

Με αυτά τα τρία πέναλτι υπέρ της Γιουνάιτεντ, ο Μπρούνο Φερνάντεζ σκόραρε χατ - τρικ με τους συμπαίκτες του να γράφουν «Πόσα πλήρωσες τον διαιτητή;» πάνω στην μπάλα που πήρε μαζί του ο Πορτογάλος. Ο Μπενουά Μπαστιάν καταλόγισε συνολικά τέσσερα πέναλτι, καθώς έδωσε και ένα υπέρ της Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Τα δύο από αυτά για τους Άγγλους ήταν ανύπαρκτα, ενώ το τρίτο ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR, με τον Ντόργκου να παραδέχεται πως είχε πέσει μόνος του. Επιπλέον, απέβαλε τον Χον Αραμπούρου σε μια επίσης αμφιλεγόμενη φάση, λίγο μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.