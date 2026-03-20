Βαθμολογία UEFA: Τι χρειάζεται η Ελλάδα από την ΑΕΚ για να σκαρφαλώσει στην 10η θέση
Το... κυνήγι της Τσεχίας συνεχίζεται για την προνομιούχο 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA - Τι χρειάζεται να κάνει η ΑΕΚ απέναντι στη Ράγιο.
Μοναδική ευκαιρία έχασε το βράδυ της Πέμπτης (19/3) η Ελλάδα να «ψαλιδίσει» ακόμα περισσότερο την απόσταση της από την Τσεχία και την 10η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ηττήθηκαν από Ρεάλ Μπέτις και Τσέλιε αντίστοιχα, με την Ένωση πάντως να προχωρά στα προημιτελικά του Conference League χάρη στην ευρεία νίκη της στη Σλοβενία.
Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των «16» στις τρεις διοργανώσεις της UEFA η χώρα μας βρίσκεται στην 11η θέση με 48.012 πόντους και απέχει 513 πόντους από την Τσεχία, που έχει συγκεντρώσει 48.525 πόντους.
Τι χρειάζεται να κάνει η ΑΕΚ
Για να μπορέσουμε να προσπεράσουμε τους Τσέχους από την φετινή σεζόν και να εξασφαλίσουμε τα προνόμια που προσφέρει η είσοδος στο Top-10 της βαθμολογίας της UEFA, θα χρειαστεί μια ακόμα «υπέρβαση» από την ΑΕΚ. Με δεδομένο πως για κάθε νίκη η Ελλάδα συγκεντρώνει 400 βαθμούς και για κάθε ισοπαλία άλλους 200, η Ένωση πρέπει να αποκλείσει την ισπανική Ράγιο Βαγιεκάνο με μια νίκη και μια ισοπαλία.
Η Τσεχία έχει χάσει όλους τους εκπροσώπους της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κάτι που σημαίνει πως η τελική θέση της χώρας μας θα εξαρτηθεί μονάχα από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς και την έκβαση των δύο αναμετρήσεων με την Ράγιο στους «8 του Conference League.
Οι διαφορές 10ης και 11ης θέσης στη βαθμολογία της UEFA
10η Θέση
- Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League
- Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
- Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η Θέση
- Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
- Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
- Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League