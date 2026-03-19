Η τεχνητή νοημοσύνη απαντάει: Αυτή η ομάδα θα κατακτήσει τη φετινή Super League

Το πρωτάθλημα της Super League βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Μπορεί να μην έχουμε μπει καν στα playoffs, ωστόσο το ενδιαφέρον είναι μεγάλο καθώς τρεις ομάδες, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ βρίσκονται ισόβαθμες στη κορυφή με 57 βαθμούς.

Ποιος όμως θα κατακτήσει τελικά το πολυπόθητο τρόπαιο; Το flash.gr ρώτησε την τεχνητή νοημοσύνη και εκείνη ανταποκρίθηκε, τόσο για τον πρωταθλητή της φετινής σεζόν, όσο και για τις θέσεις 2-4 που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η απάντηση του AI για τον πρωταθλητή Ελλάδας

Σύμφωνα με το AI το πρωτάθλημα Ελλάδας θα καταλήξει στον Ολυμπιακό. Όπως τονίζει η τεχνητή νοημοσύνη, αν μείνει υγιής, με βάση το γεγονός πως έχει το πιο βαθύ ρόστερ, δε θα χάσει αυτό το πρωτάθλημα.

Στη δεύτερη θέση θα βρίσκεται η ΑΕΚ που θα βγάλει μεγάλη ένταση στα playoffs, ωστόσο θα λυγίσει από τη πίεση του πρωταθλητισμού. Στη τρίτη θέση θα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που στα 100 χρόνια της ιστορίας του, δε θα μπορέσει να διεκδικήσει το τρόπαιο. Τέλος, στην τέταρτη θέση θα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, που ναι μεν κατάφερε να μπει στην τετράδα, αλλά βρίσκεται σαφώς πιο πίσω από τους ανταγωνιστές του.