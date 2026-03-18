Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με τη διοίκηση των Μπακς - Θέλει να παίξει αλλά δε τον αφήνουν

Οι Μιλγουόκι Μπακς διανύουν μία καταστροφική σεζόν, αφού τα όνειρα... θερινής νυκτός για πρωταθλητισμό στη φετινή αγωνιστική περίοδο του NBA έγιναν «εφιάλτης» με την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται εκτός των θέσεων που οδηγούν στα play offs για τον τίτλο.

Τα «ελάφια» βρίσκονται στην 11η θέση της Ανατολής, διατηρώντας ρεκόρ 28-40 και απέχουν 7 ολόκληρες νίκες από τους δέκατους Σάρλοτ Χόρνετς (35-34).

Με 14 αγωνιστικές μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, η 10άδα απομακρύνεται όλο και περισσότερο, όμως αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ιθύνοντες της ομάδας από το Μιλγουόκι.

Ο λόγος που οδηγήθηκαν σε ρήξη

Σύμφωνα με πληροφορίες του Σαμς Σαράνια, η διοίκηση των «ελαφιών» πρότεινε στον Αντετοκούνμπο να μην αγωνιστεί για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.

Ο «Greek Freak» διαφώνησε κάθετα, εξέλιξη που δημιούργησε σοβαρούς τριγμούς στη σχέση του διεθνή σούπερ σταρ με τη διοίκηση της ομάδας. Πρόκειται για μία επαφή, η οποία έχει κλονιστεί πολλές φορές τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα οι δύο πλευρές πραγματοποίησαν μία σειρά από συναντήσεις με αφορμή τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο στο γόνατο, όμως δεν έχουν συμφωνήσει σχετικά με την επιστροφή του δημοφιλή 31χρονου στα παρκέ.

Όλα αυτά, την ίδια στιγμή που οι αναλυτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπουν ένα... καυτό μεταγραφικό καλοκαίρι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Αμερική βρίσκεται με το... ενάμιση πόδι εκτός Μιλγουόκι, αφού οι Μπακς δεν έχουν τα εφόδια για να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό σύνολο.