Στο «σφυρί» ο Γιάννης: Οι Μπακς συζητούν επίσημα την ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο

Καθώς η προθεσμία των ανταλλαγών εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου στο ΝΒΑ, οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο τρέχουν με καταιγιστικούς ρυθμούς. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, η διοίκηση των Μπακς δέχθηκε αρκετές προτάσεις το περασμένο Σαββατοκύριακο από ομάδες που επιθυμούν διακαώς τον Έλληνα σούπερ σταρ, τις οποίες πλέον και συζητάει έχοντας αλλάξει την στάση της.

Στην κούρσα για την απόκτηση του «Greek Freak» φαίνεται να έχουν αποκτήσει προβάδισμα τέσσερις ομάδες: οι Μαϊάμι Χιτ, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και οι Νιου Γιορκ Νικς. Το κλειδί της υπόθεσης βρίσκεται στα ανταλλάγματα, με το Μιλγουόκι να ζητά «γη και ύδωρ» με αρκετούς παίκτες και μελλοντικά draft προκειμένο να πει το «ναι».

Αν και οι Γουόριορς προβάλλονται ως ένας ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός, τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Οι επόμενες ώρες είναι καθοριστικές, καθώς αν εν τέλει ο Γιάννης φύγει από το Μιλγουόκι, θα πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες μετακινήσεις στην ιστορία του NBA, ικανή να αλλάξει άρδην τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα.