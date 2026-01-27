Αντετοκούνμπο: «Βόμβα» με σενάριο αποχώρησης από τους Μπακς-Σκέψεις για αλλαγή ατζέντη

Οι φήμες σχετικά με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι πληθαίνουν, όσο πλησιάζει η προθεσμία των ανταλλαγών στο NBA (5 Φεβρουαρίου). Σύμφωνα με πληροφορίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δεν αποκλείεται ο Greek Freak να μην αγωνιστεί ξανά με τους Μπακς, ενώ παράλληλα αποκαλύπτεται πως εξέτασε σοβαρά και το ενδεχόμενο αλλαγής εκπροσώπησης.

“I think he has played his last game in a Milwaukee Bucks uniform.”



- @MarcJSpears on Giannis Antetokounmpo



(h/t @Fullcourtpass ) pic.twitter.com/d8CwOCbY1Y — NBACentral (@TheDunkCentral) January 26, 2026



Ο δημοσιογράφος του ESPN, Μαρκ Σπίαρς, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα τολμηρή εκτίμηση, τονίζοντας ότι πιστεύει πως ο Αντετοκούνμπο έχει ήδη παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με τα «ελάφια». Όπως ανέφερε, είναι πιθανό το Μιλγουόκι να προχωρήσει σε εξελίξεις πριν την επιστροφή του Έλληνα σταρ από τον τραυματισμό του, για τον οποίο δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποθεραπείας.



Παράλληλα, ο Χένρι Άμποτ του TrueHoops υποστήριξε πως, βάσει δικών του πηγών, ο Γιάννης έφτασε κοντά στο να διακόψει τη συνεργασία του με τον ατζέντη του, καθώς δεν είχε βρεθεί τρόπος για την αποχώρησή του από τους Μπακς. Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Αντετοκούνμπο φέρεται να δέχθηκε προσέγγιση από τον Ριτς Πολ, τον εκπρόσωπο του Λεμπρόν Τζέιμς.



Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη αλλαγή, καθώς ο Άλεξ Σαράτσης εξακολουθεί να αποτελεί τον ατζέντη του Greek Freak και συμμετέχει στις επαφές που αφορούν το μέλλον του κορυφαίου Έλληνα μπασκετμπολίστα.