Ιστορίες και συμβολισμοί πίσω από τα ονόματα των πιο γνωστών ελληνικών γηπέδων

Όλοι μας έχουμε βρεθεί σε ένα γήπεδο κάποια στιγμή, με πολλά από αυτα να έχουν λάβει το όνομά τους από τεράστιες προσωπικότητες τόσο του αθλητισμού, όσο και της γενικότερης ιστορίας της χώρας μας.

Από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το «Απόστολος Νικολαΐδης» και το «Κλεάνθης Βικελίδης», στην «Αγιά Σοφιά», τα «Δύο Αοράκια» και το πρώην «Νίκος Γκάλης», όλα τα στάδια κρύβουν πίσω από την ονομασία τους μια ιδιαίτερη ιστορία.

«Αγιά Σοφιά»



Το νέο γήπεδο της ΑΕΚ άνοιξε τις πόρτες του στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ενώ στις 3 Οκτωβρίου φιλοξένησε το πρώτο του παιχνίδι, όταν η Ένωση υποδέχτηκε τον Ιωνικό, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 4-1.

Βρίσκεται στην Νέα Φιλαδέλφεια και πήρε την θέση της ιστορικής έδρας των «κιτρινόμαυρων», «Νίκος Γκούμας». Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου 2022, ενώ έχει χωρητικότητα 32.500 θέσεις.

Το πλήρες όνομά του είναι Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού «Αγιά Σοφιά», με την ονομασία αυτή να τιμάει τις προσφυγικές ρίζες του συλλόγου από την Κωνσταντινούπολη, αλλά και του ναού της Αγίας Σοφίας, συμβολίζοντας την σύνδεση με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

ΟΑΚΑ «Σπύρος Λούης»

Το ΟΑΚΑ αποτελεί το μεγαλύτερο συγκρότημα αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, ολυμπιακό στάδιο, ολυμπιακό κλειστό γυμναστήριο, ποδηλατοδρόμιο, κλειστό και ανοιχτό κολυμβητήριο, κέντρο αντισφαίρισης κ.α., με το στάδιο να φιλοξενεί τους περισσότερους από των αγώνων στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.

Βρίσκεται στην περιοχή της Καλογρέζας στο Μαρούσι, με το κεντρικό κομμάτι των εγκαταστάσεων το Ολυμπιακό στάδιο, 72.000 θέσεις, να φιλοξενεί κατά καιρούς μεγάλους αγώνες στίβου και τελικούς ποδοσφαίρου, με τρεις τελικούς Κυπέλλου Πρωταθλητριών να έχουν λάβει χώρα εκεί.

Αυτή την στιγμή αποτελεί την έδρα του Παναθηναϊκού στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1980, ενώ προς τιμήν του εθνικού ήρωα αλλά και μαραθωνοδρόμου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, Σπύρου Λούη, πήρε το όνομά του.

«Τelekom Center Athens» (πρώην «Νίκος Γκάλης»)

Ένα ακόμα μεγάλο κομμάτι των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων είναι το Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο. Κατασκευάστηκε το 1995 και έχει χωρητικότητα κάτι παραπάνω από 19.443 θέσεων. Εκεί διεξάγονται αγώνες μπάσκετ αλλά και άλλων Ολυμπιακών αθλημάτων, με το γήπεδο να έχει παραχωρηθεί στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός το 2023.

Θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα κλειστά γυμναστήρια της Ευρώπης, έχοντας φιλοξενήσει στο παρελθόν σπουδαίες διοργανώσεις, όπως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, αλλά και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Από το καλοκαίρι του 2025, το στάδιο πλέον ονομάζεται «Τelekom Center Athens», μετά την χορηγική συμφωνία των «πράσινων» με την εταιρεία τηλεφωνίας για τα επόμενα πέντε χρόνια, με αυτή την νέα ονομασία να αντικαθιστά το προηγούμενο όνομα, «Νίκος Γκάλης» προς τιμήν του θρύλου του ελληνικού μπάσκετ.

«Απόστολος Νικολαΐδης»

H φυσική έδρα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκου, γνωστή και ως Λεωφόρος, με τις εγκαταστάσεις της να φιλοξενούν επίσης τις προπονήσεις αλλά και τα τμήματα του ερασιτέχνη, έχει χωρητικότητα 16.000 θέσεων.

Το γήπεδο εγκαινιάστηκε στις 8 Μαρτίου 1922, ενώ το 1959 πραγματοποιήθηκε το πρώτο παιχνίδι ελληνικής ομάδας στο Κύπελλο Πρωταθλητριών, όταν ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Μίλαν, με τους Πειραιώτες να αποσπούν μια ιστορική ισοπαλία 2-2.

Το τωρινό του όνομα, «Απόστολος Νικολαΐδης», το έλαβε το 1981, προς τιμήν του ιστορικού παράγοντα αλλά και πολυαθλητή του συλλόγου, με τον ίδιο να αγωνίζεται με τα χρώματα του Παναθηναϊκού σε ποδόσφαιρο, στίβο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις. Αξίζει να αναφέρουμε πως το Κλειστό Γυμναστήριο «Παύλος και Θανάσης Γιαννακόπουλος», στεγάζεται μέσα στο γήπεδο.

Αποτέλεσε το πρώτο κλειστό γυμναστήριο που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα και έχει χωρητικότητα 1.500 θέσεων και πήρε το όνομα του από τα αδέρφια Γιαννακόπουλος, ιστορικούς παράγοντες του μπασκετικού τμήματος.

«Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα στην χώρα μας, το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» αποτελεί την έδρα του Ολυμπιακού, αλλά και της Εθνικής Ομάδας, και βρίσκεται στο Νέο Φάληρο του Πειραιά. Το στάδιο φέρει το όνομα του γνωστού αρχιστρατήγου της Επανάστασης του 1821, σε ανάμνηση του θανάτου του σε μάχη σε παραπλήσια περιοχή.

Το 2004 ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του, με την νέα του χωρητικότητα να είναι οι 32.115 θέσεις. Στο παρελθόν έχει υπάρξει έδρα του Εθνικού Πειραιώς, ενώ στην ανατολική του πλευρά υπάρχει το μνημείο προς τιμήν των 21 θυμάτων της τραγωδίας της «Θύρας 7» στις 8 Φεβρουαρίου 1981.

Αλεξάνδρειο - Σάλα «Νίκος Γκάλης»

Το κλειστό Αλεξάνδρειο Μέλαθρο ή αλλιώς Παλέ ντε σπορ αποτελεί την έδρα της μπασκετικής ομάδας του Άρη από το 1966 έως και σήμερα, ενώ στις 7 Μαΐου 2013, οι «κίτρινοι» τίμησαν τον θρύλο του συλλόγου αλλά και του ελληνικού μπάσκετ, Νίκο Γκάλη, με την φανέλα του «γκάνγκστερ» να ανεβαίνει στην οροφή του κλειστού.

Έτσι, τα τελευταία 12 χρόνια το κλειστό του γήπεδο, πέραν από Αλεξάνδρειο Μέλαθρο ονομάζεται Σάλα «Νίκος Γκάλης» ή «Nick Gallis Hall» στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που αγωνίζεται ο Άρης.

Ιβανώφειο

Η έδρα του μπασκετικού Ηρακλή, αλλά και των υπόλοιπων τμημάτων των ερασιτέχνη, βρίσκεται κοντά στην έδρα του ποδοσφαιρικού τμήματος, Καυτανζόγλειο, και η χωρητικότητα του είναι περίπου 2.500 θέσεις.

Το όνομά του το έλαβε από τον Γεώργιο Ιβάνωφ, πρωταθλητή κολύμβησης με τον «γηραιό» και ήρωα της Αντίστασης κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον οποίο εκτέλεσαν οι Γερμανοί το 1943 στην Καισαριανή. Μάλιστα, από το 2019 λαμβάνουν ξανά χώρα τα Ιβανώφεια εις μνήμην του αθλητή του Ηρακλή.

Καυτανζόγλειο Στάδιο

Η ποδοσφαιρική έδρα του Ηρακλή από το 1960. Έχει χωρητικότητα 27.700 θέσεων, αν και κατά καιρούς έχουν κοπεί πάνω από 40.000 εισιτήρια! Παράλληλα, χρησιμοποιείται και για μεγάλους αγώνες στίβου και διεθνές meeting.

Το όνομα του το πήρε από τον Λυσίμαχο Καυτανζόγλου, με το στάδιο να δημιουργείται μετά από δωρεά του ομώνυμου ιδρύματος. Ο Καυτανζόγλου υπήρξε διπλωμάτης και νομικός με καταγωγή από την συμπρωτεύουσα, ενώ ο πατέρας του Λύσανδρος Καυτανζόγλου ήταν αρχιτέκτονας, έχοντας επιμεληθεί ιστορικά κτίρια όπως το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και το Αρσάκειο.

«Κλεάνθης Βικελίδης»

Ακόμα ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, αυτή την φορά του Άρη. Γνωστό και ως Χαριλάου λόγω της περιοχής, όπου βρίσκεται, το «Κλεάνθης Βικελίδης» ανακατασκευάστηκε αρκετές φορές μέχρι να πάρει την σύγχρονη μορφή του και να αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα ποδοσφαίρου στην Ελλάδα.

Έχει χωρητικότητα 24.800 θεατών και το 2004 πήρε το όνομα του Κλεάνθη Βικελίδη, διεθνή παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και προπονητή που αποτέλεσε την σημαία της ομάδας της Θεσσαλονίκης από το 1932 έως το 1949, καταγράφοντας 135 συμμετοχές με την ομάδα και σκοράροντας 78 γκολ, ενώ κατέκτησε δύο Πρωταθλήματα Ελλάδας το 1932 και το 1946, αλλά και τρια Πρωταθλήματα Θεσσαλονίκης το 1934, το 1938, το 1946 και το 1949.

Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου «Δύο Αοράκια»

Η... μόνιμη έδρα των Final 8 του Κυπέλλου και του Super Cup στο μπάσκετ, το κλειστό γυμναστήριο στο Ηράκλειο έχει χωρητικότητα 5.222 θέσεων. Είναι τοποθετημένο στο Δήμο Νέας Αλικαρνασσού και βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης της «μεγαλόνησου».

Το... παράξενο όνομα του, το έλαβε από δύο λόφους που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Σε αυτούς τους λόφους το 1972 και συγκεκριμένα στις 25 Αυγούστου, στην θέση όπου βρίσκεται σήμερα το γήπεδο εκτυλίχθηκε ένα ιστορικό γεγονός για την σύγχρονη ιστορία της χώρας μας, μιας και συνέβη η τελευταία εκτέλεση θανατοποινίτη. Το όνομα αυτού, Βασίλης Λυμπέρης. Ο Λυμπέρης ήταν υπεύθυνος για τον θάνατο της γυναίκας του, της πεθεράς του και των δύο μικρών παιδιών του στο Χαλάνδρι σε μια υπόθεση που σόκαρε το πανελλήνιο.

«Θεόδωρος Βαρδινογιάννης»

Το γήπεδο της ομάδας του Ηρακλείου, ΟΦΗ, βρίσκεται στην περιοχή «Καμίνια» του Ηρακλείου και είναι γνωστό στο φίλαθλο κοινό της Ελλάδας και ως «Γεντί Κουλέ», όπου σημαίνει επτά κάστρα στα τούρκικα, οι δύο φυλακές που υπήρχαν σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη επί τουρκοκρατίας.

Η χωρητικότητα του ανέρχεται στις 9.088 θέσεις και έλαβε το όνομά του από τον ιστορικό παράγοντα του συλλόγου Θεόδωρο Βαρδινογιάννη, που έφυγε από την ζωή το 1996. Υπό τον Βαρδινογιάννη, ο Όμιλος κατέκτησε το 1987 το μοναδικό τίτλο της ιστορίας του, το Κύπελλο Ελλάδας επικρατώντας με 3-1 στα πέναλτι του Ηρακλή, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας, ενώ έφτασε μέχρι τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου UEFA το 1993 αποκλείοντας την Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-1 συνολικό σκορ, μετά την νίκη του με 2-0 στην Κρήτη.

