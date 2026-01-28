Corriere dello Sport για ΟΑΚΑ: «Είναι μία καταστροφή με γερανούς και κακή ορατότητα»

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Ρόμα στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι «πράσινοι» είναι πανέτοιμοι για τη σπουδαία αναμέτρηση της Πέμπτης (29/01, 22:00) και οι οπαδοί τους αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες.

Μία ημέρα πριν τον μεγάλο αγώνα, η Ρόμα έκανε προπόνηση στο Ολυμπιακό Στάδιο, με την ιταλική εφημερίδα Corriere dello Sport να ακολουθεί την αποστολή των «Ρωμαίων», δημοσιεύοντας ένα απαξιωτικό ρεπορτάζ για τις εγκαταστάσεις, που θα κληθούν να αγωνιστούν οι ποδοσφαιριστές του Γκασπερίνι.

Οι Ιταλοί απεσταλμένοι στάθηκαν στην τραγική εικόνα του ΟΑΚΑ, λόγω της ανακαίνισης, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως είναι μία «κατάστροφη». Η εικόνα των γερανών στο στίβο του σταδίου άφησε αρνητικές εντυπώσεις, ενώ παράλληλα στάθηκαν τόσο στις κλειστές κερκίδες, όσο και στην περιορισμένη ορατότητα από τις εξέδρες.

Αναλυτικά το δημοσίευμα της Corriere dello Sport για το ΟΑΚΑ

Το θέμα της διαδικτυακής έκδοσης της δημοφιλούς εφημερίδας έχει τον τίτλο: «Το Ολυμπιακό Στάδιο είναι μία καταστροφή με γερανούς και κλειστές κερκίδες», με τους Ιταλούς να συμπληρώνουν:



«Το Ολυμπιακό Στάδιο στην Αθήνα φωτίζεται για τη Ρόμα, αλλά η ατμόσφαιρα στους τζιαλορόσι είναι γεμάτη συγκέντρωση αλλά και αβεβαιότητα.

Επειδή το στάδιο δεν είναι έτοιμο για έναν τέτοιο αγώνα, οι συνεχιζόμενες κατασκευαστικές εργασίες επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο στο μισό στάδιο, και η ορατότητα του γηπέδου είναι πολύ κακή από τις κερκίδες.

Υπάρχουν ακόμη και γερανοί δίπλα στο γήπεδο», γράφουν καταλήγοντας.

Υπενθυμίζουμε πως η Ρόμα χρειάζεται μόνο νίκη για να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» του Europa League, καθώς βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας με 15 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, είναι στη 19η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 11 βαθμούς και έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των πλεί-οφ.