Europa League: Γιατί το πλασάρισμα στο 9-16 μπορεί να αποδειχθεί «χρυσάφι» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

Η League Phase του Europa League μπαίνει στην τελική της ευθεία και για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό το ζητούμενο δεν είναι μόνο η πρόκριση, αλλά και το πού ακριβώς θα τερματίσουν. Το νέο format της διοργάνωσης έχει αλλάξει τις ισορροπίες και το πλασάρισμα στις θέσεις 9-16 μπορεί να αποδειχθεί κομβικό για τη συνέχεια.



Οι πρώτες οκτώ ομάδες εξασφαλίζουν απευθείας θέση στους «16», όμως όσες βρεθούν από την 9η έως την 24η θέση μπαίνουν στη διαδικασία των διπλών Play Off. Εκεί, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 9-16 θα αντιμετωπίσουν συλλόγους από το γκρουπ 17-24, έχοντας μάλιστα το πλεονέκτημα να δώσουν τη ρεβάνς στην έδρα τους. Αυτό το στοιχείο, ειδικά για ομάδες με δυνατή έδρα όπως η Τούμπα και το ΟΑΚΑ, μπορεί να λειτουργήσει καθοριστικά.



Τη δεδομένη στιγμή, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στη 12η θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός κινείται γύρω από το 19. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν βάσιμες πιθανότητες να παραμείνουν στο πάνω μισό των Play Off, ενώ οι «πράσινοι» μπορούν με ένα θετικό αποτέλεσμα να βελτιώσουν αισθητά τη θέση τους. Πέρα από το ψυχολογικό όφελος, ένα καλύτερο πλασάρισμα αυξάνει τις πιθανότητες για έναν θεωρητικά πιο βατό αντίπαλο στην κλήρωση.



Με λίγα λόγια, ακόμη κι αν χαθεί το εισιτήριο της οκτάδας, η μάχη για το 9-16 μόνο αδιάφορη δεν είναι. Αντίθετα, μπορεί να αποδειχθεί το πρώτο βήμα για μια βαθύτερη ευρωπαϊκή πορεία.