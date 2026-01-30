Παναθηναϊκός - Ρόμα 1-1: «Μοιρασιά» στο ΟΑΚΑ με σκόρερ Ταμπόρδα για το «λαβωμένο» τριφύλλι

Με αλύγιστο πνεύμα και κόντρα σ’ όλα τα προβλήματα και στις αμέτρητες απουσίες του που τον ανάγκασαν να αγωνιστεί με σύνθεση «εκτάκτου ανάγκης», ο Παναθηναϊκός στρίμωξε στα... σχοινιά τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League, πήρε προβάδισμα με το τρομερό γκολ του Βισέντε Ταμπόρδα, ωστόσο, έμεινε εντέλει στο 1-1 με την ιταλική ομάδα (έπαιζε με παίκτη λιγότερο απ' το 15'), που απέσπασε το βαθμό χάρις σε ένα «παγωμένο» γκολ του Ζιολκόφσκι στο 80ό λεπτό.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την παρουσία του στη League Phase του Europa League στην 20ή θέση, συγκεντρώνοντας 12 βαθμούς και στον νοκ-άουτ γύρο της ενδιάμεσης φάσης θα κληθεί να αντιμετωπίσει μία εκ των Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν (η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 30/1 στις 14:00).

Λειψός από πολλές επιλογές λόγω τραυματισμών (Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Πελίστρι), ιώσεων (Καλάμπρια), τιμωριών (Σφιντέρσκι), αποχωρήσεων (Τετέ, Ντραγκόφσκι, Φικάι, Μπρέγκου) και παικτών που δεν υπολογίζονται πλέον (Μλαντένοβιτς), αλλά και με έξτρα προβλήματα της τελευταίας στιγμής (ίωση και υψηλό πυρετό ο Τσέριν, σφίξιμο στη γάμπα ο Κώτσιρας), ο Ράφα Μπενίτεθ είχε πολύ μετρημένα τα... κουκιά της ενδεκάδας, πηγαίνοντας ξανά στο 3-4-2-1 με τον Αλμπάν Λαφόν κάτω απ’ τα γκολπόστ και τους Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκι Ίνγκασον και Αχμέντ Τουμπά στην τριάδα των στόπερ μπροστά του. Στα άκρα πήραν θέσεις ως φουλ μπακ οι Γιώργος Κάτρης (στην πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή του) και Γιώργος Κυριακόπουλος, με τους Τάσο Μπακασέτα και Μανώλη Σιώπη στον άξονα. Οι δε Βισέντε Ταμπόρδα κι Ανάς Ζαρουρί έπαιξαν σε λίγο πιο ελεύθερο ρόλο πίσω απ’ τον μοναδικό (διαθέσιμο) φορ, Μίλος Πάντοβιτς. Στον δε πάγκο ως παίκτης «πρώτης γραμμής» για αλλαγή ήταν μόνο ο Ρενάτο Σάντσες,.

ΤΟ ΜΑΤΣ

Η Ρόμα ξεκίνησε πολύ επιθετικά το παιχνίδι και μόλις στο 2’ είχε μία πολύ γρήγορη αντεπίθεση και ασίστ του Πελεγκρίνι που κατέληξε στο τελείωμα του Κώστα Τσιμίκα με τη μία, το οποίο απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Αλμπάν Λαφόν.

Στο 7’ από μεγάλο λάθος σε πάσα του Λαφόν, η μπάλα κατέληξε στον Σούλε ο οποίος έκανε αλλεπάλληλες προσποιήσεις, όμως ακριβώς την ώρα που σούταρε, ο Μπακασέτας έκανε ένα τρομερό τάκλιν αυτοθυσίας κι έσωσε τον Παναθηναϊκό από μία τρομερά επικίνδυνη συνθήκη.

Στο 13’ ο Παναθηναϊκός κέρδισε αριθμητικό πλεονέκτημα, όταν από βαθιά μπαλιά του Λαφόν, ο Πάντοβιτς έβαλε πλάτη τον στόπερ της Ρόμα και πήγε να ξεφύγει σε τετ-α-τετ με τον Μαντσίνι να τον ανατρέπει. Ο διαιτητής έδειξε αρχικά κίτρινη κάρτα, όμως έπειτα από υπόδειξη του VAR Χαβιέ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα, πήγε σε on field review και στο 15’ απέβαλλε τον κεντρικό αμυντικό της ιταλικής ομάδας.

Μετά το 25’ ο Παναθηναϊκός άρχισε να χτίζει με περισσότερη υπομονή το παιχνίδι του, «απορροφώντας» την πίεση της Ρόμα και στο 32’ έφτασε κοντά σε μία μεγάλη ευκαιρία, όταν από κάθετη πάσα του Μπακασέτα προς τον Πάντοβιτς, ο Σέρβος μπήκε στην περιοχή, αλλά τον πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο Ζιολκόφσκι κι απομάκρυνε σε κόρνερ.

Στο 37’ από φάση διαρκείας έξω απ’ την περιοχή της Ρόμα, η μπάλα κατέληξε στον Κάτρη που έκανε ένα καταπληκτικό σουτ, το οποίο ωστόσο, εξοστρακίστηκε στο οριζόντιο δοκάρι με την ιταλική άμυνα να απομακρύνει ακολούθως μακριά, στη μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ρόμα ξεκίνησε με ένα πολύ καλό σουτ του Τσελίκ στο 56’ που πέρασε λίγο άουτ, για να ακολουθήσει δύο λεπτά μετά (58’) το γκολ για τον Παναθηναϊκό απ’ τον Βισέντε Ταμπόρδα. Σε μεγάλη «γκέλα» της άμυνας της Ρόμα και κεφαλιά του Τζιλάρντι προς τα πίσω, ο Αργεντινός μέσος πήρε την μπάλα, έκανε πολύ ωραία ντρίμπλα πάνω στον αμυντικό της ιταλικής ομάδας και με υπέροχο πλασέ έκανε το 1-0 για τους «πράσινους».

Στο 63’ ο Τουμπά είχε ένα σουτ που πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, με τον Αλγερινό στόπερ να γίνεται αλλαγή στο 72’ (λόγω ενοχλήσεων) και να δίνει τη θέση του στον 19χρονο Ιάσονα Σκαρλατίδη, ο οποίος πέρασε δεξιός φουλ μπακ (με μετακίνηση του Κάτρη στους στόπερ), πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε όλες τις διοργανώσεις.

Κόντρα στη ροή του ματς η Ρόμα έφερε το ματς στα ίσα στο 80’. Από σέντρα στην περιοχή, ο Κάτρης έπιασε κεφαλιά προς τα πίσω κι ο Ζιολκόφσκι που είχε μείνει ψηλά στην περιοχή του Παναθηναϊκού με εξαιρετική κεφαλιά-ψαράκι έφερε το ματς στα ίσα, κάνοντας το 1-1.

Στο 89’ το σουτ του Ζαρουρί πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 90’ πέρασε στο γήπεδο κι ο Σωτήρης Τερζής στη θέση του Ταμπόρδα πραγματοποιώντας κι εκείνος το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού.

Παναθηναϊκός-Ρόμα 1-1

Σκόρερ: 58’ Ταμπόρδα – 80’ Ζιολκόφσκι

Διαιτητής: Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα (Ισπανία)

Κίτρινες: 10’ Σιώπης – 76’ Πιτσίλι

Αποβολές: 15’ Μαντσίνι (απευθείας κόκκινη)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά (72’ Σκαρλατίδης), Κάτρης, Σιώπης (59’ Ρενάτο Σάντσες), Μπακασέτας, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (90’ Τερζής), Ζαρουρί, Πάντοβιτς.

ΡΟΜΑ (Τζανπιέρο Γκασπερίνι): Γκολίνι, Μαντσίνι, Ζιολκόφσκι, Τζιλάρντι, Τσελίκ (64’ Ρεντς), Πιτσίλι, Κριστάντε (64’ Φράνσα), Ελ Αϊναουί, Τσιμίκας, Σούλε (46’ Εντινγκά), Πελεγκρίνι (67’ Ντελά Ρόκα).

