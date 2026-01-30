Europa League: Η αδιανόητη γκολάρα του Καρέτσα που θύμισε.... Μέσι (vid)

Tο άστρο του Κωνσταντίνου Καρέτσα έλαμψε για ακόμη μία φορά στον ευρωπαϊκό ουρανό, καθώς ο νεαρός μεσοεπιθετικός με ένα «μαγικό» γκολ χάρισε στη Γκενκ μια πολύτιμη νίκη με 2-1 επί της Μάλμε. Παρότι ξεκίνησε από τον πάγκο για λόγους διαχείρισης, ο «Kos» χρειάστηκε λίγα λεπτά συμμετοχής για να αποδείξει την κλάση του, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα στο 82ο λεπτό με μια έμπνευση σπάνιας ομορφιάς.

Η ενέργειά του να «κρεμάσει» τον αντίπαλο τερματοφύλακα με ένα άρτιο τεχνικά σουτ στην κίνηση, προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να συγκρίνουν το γκολ του 18χρονου με το εμβληματικό τέρμα του Λιονέλ Μέσι κόντρα στην Μπέτις, κάνοντας λόγο για έναν «ποδοσφαιρικό μάγο» που εξελίσσεται σε ηγέτη της βελγικής ομάδας.

😎 A obra de arte de #Messi contra o Betis, no Benito Villamarín. Relembre! 👑



⏳ #BetisBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/Jv3mhGBd2E — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) December 7, 2024

Με τη φετινή του στατιστική να εντυπωσιάζει (3 γκολ και 12 ασίστ), ο Καρέτσας επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά πως το μέλλον του ανήκει στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.