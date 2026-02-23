Πλήγμα για την Γκενκ: Ο Καρέτσας υπέστη διάσειση και χάνει τον επαναληπτικό με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Άτυχος στάθηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, καθώς υπέστη διάσειση στον αγώνα της Γκενκ με τη Σταντάρ Λιέγης για το βελγικό πρωτάθλημα και θα απουσιάσει από τον κρίσιμο επαναληπτικό με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ στα playoffs του Europa League.

Ο νεαρός εξτρέμ τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από σύγκρουση με τον Καραμόκο, προσγειώθηκε άτσαλα και αποχώρησε αναγκαστικά. Τη Δευτέρα (22/2) υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και νευρολογικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν κάκωση αυχενικού και ήπια διάσειση.

Η Γκενκ ενημέρωσε πως το ιατρικό επιτελείο παρακολουθεί προσεκτικά τον νεαρό μεσοεπιθετικό με στόχο την ασφαλή επιστροφή του. Ο Καρέτσας κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το επόμενο ματς πρωταθλήματος με τη Γάνδη.

Έτσι, ο 18χρονος θα μείνει εκτός για λίγες ημέρες και δεν θα δώσει το «παρών» στη ρεβάνς με τη Ντιναμό, παρότι στο πρώτο παιχνίδι – όπου οι Βέλγοι επικράτησαν 3-1 – είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.