«CIES» : Καρέτσας και Μουζακίτης ανάμεσα στα «διαμάντια» για το 2025

Η πιο πρόσφατη Έκθεση Ανίχνευσης Ταλέντων του «CIES Football Observatory» για το 2025 επικεντρώθηκε για άλλη μια φορά στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών που ξεχώρισαν μέσα στη χρονιά εκτός των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης.

Σύλλογοι όπως η Φέγενορντ, η Πόρτο, η Σάλτσμπουργκ και η Νόρντζελαντ εμφανίζονται σταθερά στις κατατάξεις, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο τους ως «παραγωγοί» ποδοσφαιριστών υψηλού επιπέδου.

Φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χρήστος Μουζακίτης, με τους δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές να βρίσκονται αρκετά... ψηλά στις δικές τους κατηγορίες. Αναλυτικότερα, ο ποδοσφαιριστής της Γκενκ βρίσκεται στην δεύτερη θέση στην κατηγορία των επιθετικογενών μέσων, πίσω μόνο από τον Ροντρίγκο Μόρα της Πόρτο, ενώ το «CIES» τον κοστολογεί περίπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Από τον άλλη ο χαφ του Ολυμπιακού είναι τρίτος στην λίστα με τους ολοκληρωμένους μέσους, αυτούς που μπορούν να προσφέρουν και στην επίθεση και στην άμυνα, με τον Κις Σμιτ της Αλκμάαρ και τον Βίκτορ Φρόχολντ, συμπαίκτη του Μόρα στην Πόρτο, να βρίσκονται στις θέσεις ένα και δύο της κατάταξης, ενώ η ερευνητική ομάδα κοστολογεί τον Μουζακίτη στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Γκιβάιρο Ριντ (Φέγενορντ) είναι ο παίκτης με την μεγαλύτερη βαθμολογία σε ολόκληρη την έκθεση. Σε ηλικία μόλις 19 ετών, ηγείται της κατηγορίας των ολοκληρωμένων πλάγιων μπακ με σκορ 85 στα 100.



Δυνατός στην άμυνα, ακούραστος στην επίθεση και με ωριμότητα ασυνήθιστη για την ηλικία του, ο Ριντ έχει αγωνιστεί σχεδόν 3.000 λεπτά το 2025 και θεωρείται ήδη ένας από τους πιο υποσχόμενους φουλ μπακ/πλάγιους μπακ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Το ταλέντο πλέον δεν βρίσκεται μόνο στην... κορυφή

Η έκθεση δείχνει για άλλη μια φορά ότι το μέλλον του ελίτ ποδοσφαίρου χτίζεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από το Ρότερνταμ και το Πόρτο έως το Ζάλτσμπουργκ και την Ελλάδα, μια νέα γενιά ταλέντων ήδη χτυπάει την πόρτα των μεγάλων ομάδων της Ευρώπης, με παίκτες που ξεχωρίζουν εκτός των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων