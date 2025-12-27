Τζόλης και Καρέτσας έβαλαν στοίχημα ένα τραπέζι σε ελληνική ταβέρνα στο Βέλγιο (vid)

Η 20η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος εξελίχθηκε σε μια ελληνική γιορτή με άκρως ανταγωνιστική διάθεση. Στο χορταστικό 5-3 της Κλαμπ Μπριζ επί της Γκενκ, οι Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας έκλεψαν την παράσταση, όχι μόνο για τις ικανότητές τους στο χορτάρι, αλλά και για την ιδιαίτερη συμφωνία που σύναψαν μπροστά στις κάμερες.

Λίγο πριν τη σέντρα, οι δύο άσοι μίλησαν στο κανάλι «DAZN» και δεν έχασαν την ευκαιρία να πειράξουν ο ένας τον άλλο. Κατα τη διάρκεια της συνέντευξης τους έπεσε στο τραπέζι στοίχημα που αφορούσε το ποιος θα καταφέρει να ολοκληρώσει τη σεζόν με τις περισσότερες ασίστ στο ενεργητικό του. Όσο για το έπαθλο; Ο νικητής θα απολαύσει ένα πλήρες γεύμα σε ελληνική ταβέρνα του Βελγίου, προσφορά του ηττημένου, με τον Χρήστο Τζόλη να είναι εκείνος που πρότεινε το συγκεκριμένο «βραβείο».

Η εξέλιξη του αγώνα έδειξε πως ο Τζόλης πήρε πολύ σοβαρά την πρόκληση. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Μπριζ πραγματοποίησε μια από τις κορυφαίες του εμφανίσεις, μοίρασε τρεις ασίστ και εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.

Με αυτό το εντυπωσιακό πέρασμα από την έδρα της Γκενκ, ο Τζόλης πήρε σημαντικό κεφάλι στην κούρσα του στοιχήματος, φτάνοντας πλέον τις εννέα ασίστ συνολικά, αφήνοντας πίσω του τον Καρέτσα που παραμένει στις έξι. Η συνέχεια του πρωταθλήματος αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η «μάχη» για το ποιος θα κεράσει το επόμενο ελληνικό δείπνο μόλις άναψε για τα καλά.