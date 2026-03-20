Πρωτόγνωρο σκηνικό με συμπαίκτη του Τζόλη: Κλήθηκε σε... δυο εθνικές ομάδες - Ποιά επέλεξε

Με τα ταλέντα να παράγονται όλο και περισσότερα στον κόσμο, και τις πολλαπλές εθνικότητες να είναι μια συνήθεια πλέον, ένας ποδοσφαιριστής της Μπρίζ ήταν πρωταγωνιστής σε ένα περίεργο σκηνικό, που αποτυπώνει τον ανταγωνισμό των εθνικών ομάδων για να επιστρατεύσουν ταλαντούχους ποδοσφαιριστές.

Ο λόγος για τον Μαμαντού Ντιακόν, ο οποίος κλήθηκε ταυτόχρονα τόσο από την εθνική ομάδα Κ21 της Γαλλίας όσο και από την ανδρική ομάδα της Σενεγάλης. Ο συμπαίκτης του Χρήστου Τζόλη στην Κλάμπ Μπρίζ και η περίπτωσή του είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβει κανείς τη σύγχρονη πραγματικότητα του διεθνούς ποδοσφαίρου, όπου χώρες με έντονη «δεξαμενή» ταλέντων δίνουν μάχη για να «κλειδώσουν» παίκτες που δεν έχουν καθιερωθεί ακόμα στο παγκόσμιο στερέωμα, και έχουν διπλή υπηκοότητα, πριν αυτοί καταλήξουν αλλού.

🚨 OFFICIEL ! 𝗠𝗔𝗠𝗔𝗗𝗢𝗨 𝗗𝗜𝗔𝗞𝗛𝗢𝗡 (𝟮𝟬𝟬𝟱) 𝗙𝗜𝗚𝗨𝗥𝗘 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗘𝗦𝗣𝗢𝗜𝗥𝗦 🇫🇷 𝗘𝗧 𝗖𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗗𝗨 𝗦𝗘́𝗡𝗘́𝗚𝗔𝗟 🇸🇳. 😭😭



📸 @equipedefrance pic.twitter.com/mxwN52nEMc — Actu Foot (@ActuFoot_) March 19, 2026

Πως έγινε η... διπλή κλήση

Αρχικά ο Ντιακόν κλήθηκε από την κ21 της εθνικής Γαλλίας, ανάμεσα σε παιδιά που θα απασχολήσουν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο στο μέλλον, με περίσσιο ταλέντο. Η Σενεγάλη αντέδρασε και μέσα σε μερικές ώρες τον κάλεσε στην ανδρική της ομάδα, και «πέταξε το μπαλάκι» στον 20χρονο ποδοσφαιριστή στο να πάρει μια σημαντική απόφαση, καθώς σε επίπεδο ανδρών, η πρώτη συμμετοχή «κλειδώνει» οριστικά την εθνική επιλογή ενός ποδοσφαιριστή, και δεν θα έχει μελλοντικά την επιλογή να αλλάξει χώρα. Ο νεαρός εξτρέμ πήρε την δύσκολη απόφαση, και μέσω των social media ανακοίνωσε πως επέλεξε να εκπροσωπήσει τη Σενεγάλη, αποδεχόμενος την κλήση της ανδρικής ομάδας.

Ποιός είναι ο Μαμαντού Ντιακόν

Ο Ντιακόν είναι 20 ετών και αγωνίζεται ως αριστερός εξτρέμ. Παρόλο το ύψος του (1,80) είναι ένας πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής, και αυτό σε συνδυασμό με την τεχνική του και την δημιουργικότητά του, τον κάνουν να θεωρείται ένα σπουδαίο ανερχόμενο ταλέντο που θα απασχολήσει. Επίσης οι αριθμοί του την φετινή σεζόν είναι άκρως ενθαρρυντικοί, και εξηγούν γιατί οι Γαλλία και η Σενεγάλη... σφάζονται στα πόδια του. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός φέτος σε 33 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, μετράει 3 γκολ και 11 ασίστ, κατέχοντας έναν εντυπωσιακό μέσο όρο στις ασίστ, μία κάθε περίπου 110 λεπτά.