Τζόλης και Καρέτσας εκτόξευσαν την αξία τους και η κορυφή στο Βέλγιο έχει ελληνικό χρώμα

Μια εντυπωσιακή πρωτιά καταγράφει η Ελλάδα στη βελγική Jupiler Pro League, σύμφωνα με στοιχεία του Transfermarkt.

Παρότι εκπροσωπείται μόλις από δύο ποδοσφαιριστές (Χρήστος Τζόλης- Κλαμπ Μπριζ/ Κωνσταντίνος Καρέτσας- Γκενκ) , η συνολική χρηματιστηριακή τους αξία φτάνει τα 58 εκατομμύρια ευρώ, τοποθετώντας την ελληνική εθνικότητα στην κορυφή της σχετικής κατάταξης, πάνω από χώρες με πολλαπλάσιους παίκτες.

Ακολουθούν χώρες όπως το Εκουαδόρ, η Γαλλία, η Ιαπωνία και η Ολλανδία, με περισσότερους παίκτες αλλά χαμηλότερη συνολική αξία.

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη δυναμική και την ποιότητα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών στο βελγικό πρωτάθλημα, οι οποίοι με τις εξαιρετικές εμφανίσεις τους τοποθετούν την ελληνική σημαία στην κορυφή.