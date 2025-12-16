Ζωντανά σε ACTION 24 και Athletiko.gr το Copa del Rey και το Supercopa de España

Σε μία κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα, το ACTION 24 και το Athletiko.gr ανακοίνωσαν την εξασφάλιση των αποκλειστικών τηλεοπτικών και ψηφιακών δικαιωμάτων για το Copa del Rey και το Supercopa de España.

Με αυτή τη συμφωνία-σταθμό, οι δύο κορυφαίες ισπανικές διοργανώσεις θα προβάλλονται ζωντανά και αποκλειστικά από τη συχνότητα του ACTION 24 και το κανάλι του Athletiko.gr στο YouTube, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση των δύο μέσων να παρέχουν υψηλών προδιαγραφών αθλητικό περιεχόμενο, δωρεάν και προσβάσιμο σε όλους τους φιλάθλους.

Συγκεκριμένα, τα δικαιώματα του Copa del Rey (Κυπέλλου Ισπανίας) περιέρχονται στην κατοχή τους για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, καλύπτοντας τις σεζόν από το 2025-26 έως και το 2028-29, με τηλεοπτική μετάδοση από το ACTION 24 και ψηφιακή από το YouTube του Athletiko. Παράλληλα, εξασφαλίστηκαν και τα δικαιώματα του Supercopa de España (Σούπερ Καπ) για τα επόμενα τρία χρόνια, δηλαδή τις σεζόν 2025/26, 2026/27 και 2027/28.

Μέσα από αυτές τις διοργανώσεις, οι Έλληνες φίλαθλοι θα απολαύσουν τους μεγαλύτερους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και τους κορυφαίους συλλόγους της Ισπανίας, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Η αρχή γίνεται σήμερα, μέσω του YouTube του Athletiko, το οποίο θα δείξει ζωντανά κι αποκλειστικά στις 22:00 τον αγώνα της Μπαρτσελόνα στην έδρα της Γουαδαλαχάρα. Την σκυτάλη παίρνει αύριο στις 22:00 η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία αγωνίζεται στην έδρα της Tαλαβέρα, με τη μετάδοση να γίνεται πάλι αποκλειστικά από το YouTube του Athletiko.

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική των δύο μέσων για την ενίσχυση του αθλητικού τους προγράμματος, με ζωντανές μεταδόσεις τόσο από την τηλεόραση όσο και από ψηφιακές πλατφόρμες, χωρίς συνδρομή.