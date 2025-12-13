Βεζένκοφ στο United with Athletiko: «Οι αληθινές μάχες δίνονται μακριά από το παρκέ»

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού, μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα στη Βαρκελώνη, αναφέρθηκε στη σημασία της προσπάθειας:

«Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Να προσφέρουμε, να συμμετέχουμε, να βοηθάμε. Στις γιορτές όλοι γινόμαστε λίγο πιο ευάλωτοι και είναι όμορφο να βλέπεις τόσο κόσμο να στηρίζει».

Στη συνέχεια τόνισε πως το μπάσκετ, όσο κι αν αγαπιέται, δεν είναι το κέντρο της ζωής:

«Η πραγματική μάχη δεν είναι στο γήπεδο. Ξέρουμε πόσο ζει ο κόσμος για την ομάδα του, αλλά το ουσιαστικό βρίσκεται έξω από τις γραμμές. Συγχαρητήρια και σε εσάς που συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια».

Κλείνοντας, στάθηκε στον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι αθλητές και όλοι οι άνθρωποι:

«Ο καθένας μπορεί να προσφέρει και να αποτελέσει παράδειγμα. Εμείς, λόγω της προβολής μας, οφείλουμε να είμαστε σωστά πρότυπα. Μια φανέλα ή μια μπάλα μπορεί πραγματικά να κάνει διαφορά. Έχω συγκινηθεί από τις αντιδράσεις του κόσμου. Πρέπει να προσφέρουμε διακριτικά και ουσιαστικά».