Η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στην Βαρκελώνη με 98-85 από την Μπαρτσελόνα στα πλαίσια της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανταγωνιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο είχαν πολύ κακή εικόνα που έφερε και την μεγάλη διαφορά στο φινάλε. Με αυτή την ήττα ο Ολυμπιακός έπεσε στο 8-6 και την 10η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Μπαρτσελόνα με ρεκόρ 10-5 σκαρφάλωσε στην 3η θέση.

Διαβάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα της ημέρας και την τελική βαθμολογία μετά το τέλος αυτής της αγωνιστικής.

Τα αποτελέσματα της Παρασκευής (12/12)

Ντουμπάι - Μπάγερν 89-88

Μονακό - Φενέρ 86-92

Βίρτους - Χάποελ 74-79

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 98-85

Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας 79-76

Η βαθμολογία