Live η εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στη Μπαρτσελόνα για τη EuroLeague

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να πετύχει μεγάλη εκτός έδρας νίκη σε μία έδρα που έχει χτίσει καλή παράδοση τα τελευταία χρόνια.

Οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν το δεύτερο σερί εκτός έδρας ματς στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, καθώς ο αγώνας του 14ου γύρου στο ΣΕΦ, αναβλήθηκε εξαιτίας της κακοκαιρίας.

