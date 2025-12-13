Ολυμπιακός: Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ένα «ηλεκτροσόκ», πριν να είναι πολύ αργά...

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στην Βαρκελώνη με 98-85 από την Μπαρτσελόνα στα πλαίσια της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανταγωνιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο είχαν πολύ κακή εικόνα που έφερε και την μεγάλη διαφορά στο φινάλε.

Πολλά αβίαστα λάθη στην επίθεση και χωρίς σκληράδα στην άμυνα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα που έπεσε στο 8-6, ενώ οι Καταλανοί ανέβηκαν στο 10-5. Για τους γηπεδούχους ξεχώρισαν οι Κλάιμπερν (28 πόντους) και Παντερ (24 πόντους) ενώ για τον Ολυμπιακό ο Βεζένκοφ πέτυχε 22 πόντους, με την εμφάνιση των «ερυθρόλευκων» να προβληματίζει και να γεννάει ερωτηματικά...

Η «ψευδαίσθηση» του πρώτου ημιχρόνου

Eurokinissi

Στο σύγχρονο μπάσκετ, σπανίως κερδίζεις με την λογική του «όσα βάλουμε και όσα φάμε». Από τα πρώτα λεπτά ο Κλάιμπερν έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ και η πιεστική άμυνα της Μπαρτσελόνα με δυναμικά hedge out είχε «κολλήσει» τα γκαρντ του Ολυμπιακού.

Στην πραγματικότητα, βλέποντας την μεγάλη εικόνα, ο Ολυμπιακός έμενε κοντά στο σκορ, χάρη σε αρκετά «σκοτωμένα» σουτ και με την βοήθεια του Φουρνιέ και του Μιλουτίνοφ. Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος η Μπαρτσελόνα βρήκε την συνταγή και για τους δυο, με αποτέλεσμα να σκοράρουν μόλις 2 καλάθια αθροιστικά.

Η κατάρρευση του τρίτου δεκαλέπτου και η άσπρη σημαία

Eurokinissi

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός τα έκανε όλα... μαντάρα. Λάθη επί λαθών, απουσία επιθετικού πλάνου, την ίδια ώρα που η Μπαρτσελόνα «οργίαζε» στα επιθετικά ριμπάουντ (19 στο σύνολο) και στις δεύτερες ευκαιρίες. Πάντερ και Κλαιμπερν πέτυχαν μαζί 52(!) πόντους και με την βοήθεια των Σενγκέλια (14) και Βέσελι (12), τελείωσαν το ματς από νωρίς.

Οι «ερυθρόλευκοι» φάνηκε να μην μπορούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των γηπεδούχων και παραδόθηκαν στις ορέξεις τους, σηκώνοντας την σημαία της παράδοσης. Ουσιαστική αντίδραση υπήρξε μόνο στα τελευταία λεπτά του αγώνα και (ευτυχώς για τους ίδιους) η διαφορά... έπεσε στο -13.

Το ηλεκτροσόκ και η ανάγκη για αλλαγές που δεν θα φέρουν οι μεταγραφές

Eurokinissi

Είναι ακόμη Δεκέμβρης και είναι πολύ νωρίς για βαρύγδουπα συμπεράσματα. Κανείς δεν ξέρει αν ο Ολυμπιακός θα εξασφαλίσει σίγουρα μια θέση στα playoffs, όπως και κανείς δεν ξέρει με σιγουριά πως δεν θα βρίσκεται εκεί. Το μόνο σίγουρο είναι πως οι Πειραιώτες χρειάζονται ένα ηλεκτροσόκ.

Κι όχι, αυτό δεν αφορά τις μεταγραφές ή μια πιθανή φυγή του Μπαρτζώκα. Αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο παίζει ο Ολυμπιακός. Προπονητές δεν είμαστε και εννοείται πως ο Μπαρτζώκας ξέρει καλύτερα. Όμως φαίνεται πως η επιμονή στην άμυνα με αλλαγές και η motion επίθεση έχει διαβαστεί από τους αντιπάλους και δεν λειτουργεί πάντοτε.

Eurokinissi

Ακόμη, η απουσία επιθετικής απειλής από τους playmaker του Ολυμπιακού, όπως οι Γουόκαπ, Λι, Νιλικίνα, δυσκολεύουν πολύ το επιθετικό πλάνο, αφού οι «ερυθρόλευκοι» μοιάζει να παίζουν με... τέσσερις στην επίθεση και αυτό είναι κάτι που επίσης διαβάζει η αντίπαλη άμυνα, δίνοντας τους χώρο για σουτ. Κάτι που δεν θα λύσει από μόνος του ο Μόρις και οι μεταγραφές, αφού το πρόβλημα φαίνεται να είναι στο πλάνο της ομάδας και όχι (μόνο) στην απουσία παικτών. Ίδωμεν...