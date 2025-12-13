Η ποδοσφαιρική προτίμηση του Αριστοτέλη Ωνάση και το όνειρο του γιου του

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ήταν δίχως αμφιβολία, ο πιο διάσημος εφοπλιστής όλων των εποχών, γράφοντας τη δική του ιστορία στον χώρο.

Η μεθοδικότητα και η σοβαρότητα του στη δουλειά, τον βοήθησαν να χτίσει μια αμύθητη περιουσία. Γνωστή ήταν ωστόσο και η σύνδεση του με τον χώρο του ποδοσφαίρου, με τον ίδιο να επενδύει σε συλλόγους και να ενισχύει παράλληλα και την Εθνική Ελλάδας.

Ένα διαχρονικό ερώτημα, έχει να κάνει με την ομάδα που υποστήριζε ο Ωνάσης, με τις απόψεις να διίστανται, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Η σύνδεση του με τους Πειραιώτες, έγινε τη δεκαετία του 1950, όπου οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν στην Ελλάδα, κατακτώντας έξι συνεχόμενα πρωταθλήματα. Αρκετοί θεώρησαν ότι η αγορά της Τ.Α.Ε. την οποία μετέτρεψε αργότερα στην Ολυμπιακή Εταιρεία, σε συνδυασμό με την ονομασία που έδωσε στα πετρελαιοφόρα του (OLYMPIC), έδειξαν τα... πραγματικά του αισθήματα και υπήρξε μια γενικά αίσθηση ότι είναι οπαδός του Ολυμπιακού.

Κάτι τέτοιο ωστόσο, δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από τον ίδιο. Αργότερα και συγκεκριμένα τη δεκαετία του 1970, ο Ωνάσης συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό, με αφορμή κυρίως, την παρουσία του στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στη Λεωφόρο, ενώ υπήρχαν φήμες, ότι στήριζε και οικονομικά τους «πράσινους». Ο Σταμάτης Κόκοτας, ο οποίος ήταν γνωστός για τα «Παναθηναϊκά» του αισθήματα, ήταν ο αγαπημένος του τραγουδιστής και η τότε διοίκηση του Παναθηναϊκού, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τις συγκυρίες και να πείσει τον μεγιστάνα, να γίνει μέλος του συλλόγου.

Ο Ωνάσης, είχε δεχθεί πρόταση να αναλάβει τη διοίκηση του «τριφυλλιού», ωστόσο υποστήριζε ότι οι πολλές επαγγελματικές του υποχρεώσεις δεν του επέτρεπαν να ασχοληθεί τόσο ενεργά. Στην πορεία άλλαξε γνώμη, ωστόσο η αίτηση του, για να γίνει μέλος του Παναθηναϊκού, δεν έφτασε ποτέ στα γραφεία του συλλόγου!

Τι ομάδα ήταν τελικά ο Ωνάσης;

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ήταν υποστηρικτής του Πανιωνίου. Από μικρή ηλικία, είχε συνδεθεί με την ομάδα της Νέας Σμύρνης, όντας αθλητής στο τμήμα υδατοσφαίρισης. Η σύνδεση του με την ομάδα, ήταν βαθύτερη, καθώς ο μεγάλος του... καημός, ήταν η μικρασιατική καταστροφή και ο ξεριζωμός από τη Σμύρνη.

Τα γεγονότα αυτά, αποτέλεσαν κινητήριο μοχλό για τον ίδιο, να στηρίξει οικονομικά τους πρόσφυγες της Νέας Σμύρνης, με τη δράση του να επεκτείνεται και σε δημιουργία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Από το 1970, ο Ωνάσης είχε ουσιαστικά αποφασίσει να ασχοληθεί ενεργά με τον Πανιώνιο και και παρείχε οικονομική βοήθεια στον σύλλογο. Ο γιος του, Αλέξανδρος Ωνάσης, ετοιμαζόταν να αγοράσει την ομάδα της Νέας Σμύρνης το 1972, όμως ο θάνατος του στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα, στις αρχές του 1973, δεν του επέτρεψε να κάνει πράξει τα μεγαλεπήβολα σχέδια του.

Παρά το γεγονός ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης, δεν είχε καμία σύνδεση με την ΑΕΚ, ο Δημήτρης Μελισσανίδης αποφάσισε να τον τιμήσει για τη γενική του προσφορά στον ελληνικό αθλητισμό και τοποθέτησε ένα κέρινο ομοίωμα του, στο προσφυγικό Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού, στο γήπεδο της Ένωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια.