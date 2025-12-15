Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς τα βάζει, ο Λαφόν τα... βγάζει και ο Μπενίτεθ ψάχνει ισορροπία

Αν έπρεπε να περιγράψουμε με μια... κλισέ φράση/δήλωση την αγχωτική νίκη του Παναθηναϊκού (2-1) απέναντι στον Βόλο στη Λεωφόρο θα ήταν το «κρατάμε τους τρεις βαθμούς για τη συνέχεια». Αυτό ήταν και το βασικό ζητούμενο για τον Ράφα Μπενίτεθ ενόψει της απαιτητικής συνέχειας στη Stoiximan Super League. Η νίκη αυτή πάντως, όπως άλλωστε συνηθίζει το τριφύλλι τη φετινή σεζόν, δεν θα μπορούσε να μην έρθει ψυχοβγαλτικά.

Πως θα μπορούσε άλλωστε να έρθει εύκολα αυτή η νίκη, όταν ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να «μοιράζει» στα ημίχρονα του την αγωνιστική του εικόνα; Το πρώτο μέρος, είχε πολύ Ντέσερς-Μπακασέτα και ξεκάθαρη υπεροχή του Παναθηναϊκού. Ο πρώτος, επιβεβαιώνοντας πως είναι κανονικός σέντερ φορ, «έφτιαξε» για τον εαυτό του το πρώτο γκολ, κέρδισε πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο αρχηγός των «πράσινων» και έδωσε στους συμπαίκτες του κάτι που έλειπε στην ομάδα: σιγουριά και «γεμάτη» παρουσία στην αντίπαλη άμυνα.

Το ημίχρονο της ανασφάλειας και ο «σωτήρας» Λαφόν

Ήρθε στις καθυστερήσεις η μείωση του Βόλου και το δεύτερο ημίχρονο πέρασε στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός της ανασφάλειας και των αγωνιστικών προβλημάτων. Την «σκυτάλη» του άγχους πήρε ο Κώτσιρας, ο οποίος έδωσε ένα... χαζό πέναλτι στον Λάμπρου και η ψυχολογική κατάρρευση έμοιαζε με μονόδρομο. Για καλή του τύχη, το «τριφύλλι» είδε τον Λαφόν να αποκρούει το χτύπημα από τα 11 μέτρα και απέφυγε τα χειρότερα, παρουσιάζοντας πάντως μια άκρως προβληματική εικόνα.

Ο Αλμπάν Λαφόν αποκρούει το πέναλτι του Λάμπρου/Πηγή: Eurokinissi

Δεν απείλησε καθόλου την εστία του Σιαμπάνη στο 2ο μέρος, προσπάθησε απλώς να διαχειριστεί το προβάδισμα του μέχρι το τέλος και έδειξε ξανά τα γνωστά και επαναλαμβανόμενα προβλήματα του, κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι. Ο ίδιος ο Μπενίτεθ στις δηλώσεις του υπογράμμισε τα δύο «πρόσωπα» της ομάδας του στο παιχνίδι, κάτι στο οποίο όπως τόνισε θα πρέπει να βρεθεί λύση. Το αστείο της επόμενης μέρας για τον Ισπανό τεχνικό είναι ότι οι δύο παίκτες που του έδωσαν αυτό το τρίποντο... ηρεμίας αποχωρούν για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, στερώντας του δύο επιλογές εντεκάδας στο ήδη περιορισμένο ροτέισον με το οποίο αρχίζει να πορεύεται ο πολύπειρος 65χρονος προπονητής.

Ο Μπενίτεθ ξέρει πως πια χρόνος για... ευκαιρίες και πειράματα δεν υπάρχει και το δείχνει πια με κάθε ευκαιρία, περιορίζοντας τον αριθμό των παικτών που χρησιμοποιεί και εμπιστεύεται στον μικρότερο δυνατό αριθμό. Απομένουν δύο σημαντικά παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό, πρώτα για το Κύπελλο Ελλάδας και την εξασφάλιση της τετράδας απέναντι στο -χαμηλό- εμπόδιο της Καβάλας, πριν κλείσει το 2025 με το δύσκολο ντέρμπι στην Τούμπα απέναντι στον πληγωμένο ΠΑΟΚ. Ο Γενάρης θα φέρει αλλαγές στους «πράσινους», οι οποίοι θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα στις μεταγραφές για να καλύψουν (για αρχή) μερικά από τα πολλά κενά του ρόστερ...