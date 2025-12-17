Τι είπε ο Μπενίτεθ για... Γερεμέγεφ ενόψει του ντέρμπι της Τούμπας (video)

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε (2-1) της μαχητικής Καβάλας στο «Ανθή Καραγιάννη» και σφράγισε το απευθείας εισιτήριο για τους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson τερματίζοντας στην τετράδα. Οι «πράσινοι», οι οποίοι στάθηκαν άτυχοι μετά τους διαδοχικούς τραυματισμούς των Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς έφτασαν στη νίκη έχοντας ως απροσδόκητο ήρωα τον Αργεντίνο, Ταμπόρδα.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι και απάντησε με... χαμόγελο, αλλά και διπλωματικά στην ερώτηση του flash.gr σχετικά με τη συμμετοχή του Γερεμέγεφ στο επερχόμενο ντέρμπι εναντίον του ΠΑΟΚ.

Ο Ισπανός δε δίστασε να αναφερθεί στις φήμες, που έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την ενδεχόμενη μεταγραφή του Σέρβου στον «δικέφαλο του βορρά», αναφέροντας πως δύσκολα θα μπορέσει να συμμετάσχει στη μεγάλη αναμέτρηση.

«Νομίζω ότι γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έπειτα από τα δημοσιεύματα πως δε θα είναι εύκολο να συμμετάσχει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ» δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός.

Δείτε το video με την απάντηση του Μπενίτεθ στην ερώτηση του flash.gr