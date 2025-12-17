Επίσημο: Τέλος ο Γερεμέγεφ από τον Παναθηναϊκό - Η αποχαιρετιστήρια δημοσίευση του Σουηδού

Τίτλοι τέλους για τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στον Παναθηναϊκό. Το συμβόλαιο του Σουηδού με τους «πράσινους» ολοκληρώθηκε έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας στο «τριφύλλι» και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τον 32χρονο επιθετικό για την προσφορά του στο σύλλογο μέσα από την ανακοίνωση που επισημοποίησε τον τερματισμό της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Γερεμέγεφ αναμένεται να αποτελέσει μέλος του ρόστερ του ΠΑΟΚ, με τον οποίο υπέγραψε ως ελεύθερος.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Ο Σουηδός επιθετικός αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 και μετά από ένα εξάμηνο δανεισμό στον Λεβαδειακό, εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό. Κατέγραψε 60 συμμετοχές και 16 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις στα 2,5 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά και τον επαγγελματισμό του».

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Γερεμέγεφ στους φιλάθλους της ομάδας

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έστειλε το δικό του ευχαριστήριο μήνυμα στους ιθύνοντες, καθώς και τους οπαδούς του Παναθηναϊκού μέσα από μία συγκινητική δημοσίευση στο Instagram. Ο Σουηδός επιθετικός ανάρτησε μία φωτογραφία του φορώντας την πράσινη φανέλα, την οποία συνόδευε η λεζάντα:

«Ο χρόνος μου εδώ στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος του.



Ευχαριστώ όλους στον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου και όλο το επιτελείο που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν πραγματική χαρά.



Θα κοιτάζω πίσω αυτό το κεφάλαιο της καριέρας μου με μεγάλη περηφάνια, γιατί ξέρω πως πάντα έδινα το 100% και προσπαθούσα για το καλύτερο. Πιστεύω πραγματικά ότι όταν κάνεις αυτό, δεν έχεις καμία τύψη.



Τέλος, θέλω να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε όλους τους φιλάθλους. Με στηρίξατε και με ωθήσατε όλα αυτά τα χρόνια· ένιωσα πραγματικά την αγάπη σας και αυτό σήμαινε πάρα πολλά για μένα».