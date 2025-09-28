Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός 1-2 : Έκανε «σεφτέ» με Γερεμέγεφ στο 90'+5'

Ο Παναθηναϊκός βρήκε στο Αγρίνιο το «οξυγόνο» που τόσο του έλειπε. Στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League γύρισε ένα ματς που φαινόταν χαμένο, νικώντας 2-1 τον Παναιτωλικό και πανηγυρίζοντας το πρώτο του τρίποντο στη σεζόν (με ματς λιγότερο).Οι «πράσινοι» του Χρήστου Κόντη είδαν τον Αγκίρε να τους αιφνιδιάζει στο 18’, αλλά έδειξαν αντίδραση και κυριάρχησαν μετά την ανάπαυλα. Ο Τετέ ισοφάρισε στο 57’ με προσωπική ενέργεια που ξεσήκωσε τον πάγκο. Στο 95’ ο Ρενάτο Σάντσες «ζύγισε» ιδανικά τη σέντρα και ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, με κεφαλιά, υπέγραψε μια μεγάλη ανατροπή και μια απόδραση από το Αγρίνιο που μοιάζει κομβική για τη συνέχεια.

Το ματς

Ο Παναιτωλικός πήρε κεφάλι στο σκορ από το 17’ έπειτα από φάση που χρειάστηκε έλεγχο στο VAR. Ο Τσακαλίδης καταλόγισε πέναλτι για χέρι του Τσέριν μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Αγκίρε και με εντυπωσιακό πλασέ στο «παραθυράκι» δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Λαφόν, γράφοντας το 1-0. Το «τριφύλλι» έδειχνε μπλοκαρισμένο για μισή ώρα χωρίς τελική, όμως στη συνέχεια ανέβασε στροφές. Στο 32’ ο Τσιριβέγια δοκίμασε το πόδι του αλλά ο Τσάβες μπλόκαρε άνετα, στο 33’ ο ίδιος τερματοφύλακας έβγαλε με το πόδι σε τετ-α-τετ τον Τζούρισιτς, ενώ στο 34’ χάθηκε τεράστια ευκαιρία όταν ο Σφιντέρσκι έστρωσε, ο Τζούρισιτς γύρισε στον Μπακασέτα και εκείνος, μόνος απέναντι από την εστία, πλάσαρε άουτ. Έτσι, το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τους Αγρινιώτες να έχουν το προβάδισμα χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Αγκίρε και τον Παναθηναϊκό να κυνηγάει την αντίδραση.

EUROKINISSI



Στο 57’ ο Τετέ βρήκε επιτέλους το δρόμο προς τα δίχτυα, σπάζοντας… κατάρα 18 αγώνων χωρίς γκολ. Ο Βραζιλιάνος εκμεταλλεύτηκε το κακό διώξιμο του Στάγιτς μέσα στην περιοχή, με μια προσποίηση που «κόλλησε» την άμυνα και πλασέ που δεν άφησε περιθώρια στον Σάντσες, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Εκείνη την ώρα ο Παναιτωλικός έπαιζε ουσιαστικά με δέκα, καθώς ο Σιέλης ήταν προσωρινά εκτός αγωνιστικού χώρου, πριν επιστρέψει λίγο αργότερα. Τα τελευταία του γκολ τα είχε πετύχει τον Μάρτιο.

INTIME



Στο 79’ ο Σιέλης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ για.. χιλιοστά, παρ’ όλα αυτά έμεινε η πολύ κακή έξοδος του Λαφόν στη φάση.



Τελικά, το ματς κρίθηκε στις καθυστερήσεις. Στο 90’+5’ ο Ρενάτο Σάντσες «ζωγράφισε» με σέντρα και ο Γερεμέγεφ, ανενόχλητος, πήρε την κεφαλιά για το 2-1. Έτσι ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, φεύγοντας με πολύτιμο τρίποντο από το Αγρίνιο.







INTIME

Οι συνθέσεις

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου (77’ Μανρίκε), Μπουχαλάκης, (43’ λ.τρ. Κοντούρης) Ματσάν, Εστέμπαν, Μίχαλακ (70’ Σμυρλής), Ενκολολό, Αγκίρε (70’ Άλεξιτς).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια (83’ Σιώπης), Τσέριν (56’ Ρενάτο Σάντσες), Τετέ, Μπακασέτας (83’ Πάντοβιτς), Τζούριτσιτς (56’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (75’ Γερεμέγεφ)