Παναθηναϊκός: Η διορία που έχει θέσει στον Ρεμπρόφ για να υπογράψει

Το ενδεχόμενο αποχώρησης του Σεργκέι Ρέμπροφ από τον πάγκο της εθνικής Ουκρανίας φαίνεται να είναι όλο και πιο ορατό, την ίδια ώρα που ο Παναθηναϊκός τσεκάρει την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει δημοσίευμα του «Sport.ua», η διοίκηση των «πρασίνων» έχει θέσει διορία μέχρι την Τρίτη (30/9) στον Ουκρανό τεχνικό, προκειμένου να λύσει το συμβόλαιό του με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ουκρανίας και να αναλάβει τα ηνία του Παναθηναϊκού.

Ωστόσο, οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι ο Αντρέι Σεφτσένκο, να αρνείται κατηγορηματικά να αφήσει τον Ρέμπροφ να αφήσει τον πάγκο της εθνικής ομάδας. Και για αυτό επιμένουν πως δεν είναι ανοικτό αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο αλλαγής του προπονητής της εθνικής ομάδας, παρά και το άσχημο ξεκίνημα στα προκριματικά του Μουντιάλ.

До Реброва вже втретє звернувся відомий клуб. Цього разу тренер передумавhttps://t.co/laOTvChxnQ pic.twitter.com/U3V9NhoLk6 — Sport.ua - новини спорту 24/7 (@sportua_news) September 29, 2025

Οσο για τον Ρεμπρόφ, το «Sport.ua» τονίζει ότι ο 51χρονος προπονητής είναι αποφασισμένος να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και σκοπεύει να ζητήσει στήριξη ακόμη και από υψηλόβαθμους πολιτικούς παράγοντες της Ουκρανίας, ώστε να βρεθεί λύση στα προσωπικά του ζητήματα και να έρθει στην Ελλάδα άμεσα και να γίνει ο επόμενος τεχνικός του Παναθηναϊκού.

Ποιος είναι ο Σεργκέι Ρεμπρόφ

Ο υποψήφιος στόχος του Παναθηναϊκού για την τεχνική ηγεσία, Σεργκέι Ρεμπρόφ, ο οποίος στη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε -μεταξύ άλλων- στις Ντιναμό Κιέβου, Τότεναμ, Γουέστ Χαμ και Ρούμπιν Καζάν, «κατέγραψε» 75 συμμετοχές με την Εθνική Ουκρανίας το διάστημα 1992-2006, ενώ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2009.

Ως προπονητής στην Ντιναμό κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Ουκρανίας το διάστημα 2014-17, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στην Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας και στην ουγγρική Φερεντσβάρος. Εμεινε για δύο χρόνια στην Αλ Αΐν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έχοντας οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του νταμπλ στην πρώτη σεζόν του.

Imago

Στο παρελθόν, το όνομα του Ρεμπρόφ είχε «παίξει» έντονα και στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ενώ είχε ακουστεί και για την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ. Ωστόσο, ο 51χρονος Ουκρανός προτίμησε το πόστο στην Εθνική ομάδα της χώρας του, με την οποία έχει δώσει 28 παιχνίδια.

Ο Ρεμπρόφ αρέσκεται στο να παρατάσσει τις ομάδες του σε σχήμα 4-2-3-1, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι το μοναδικό σύστημα που χρησιμοποιεί. Ως προπονητής ο Ουκρανός είναι κάτοχος του διπλώματος «UEFA Pro Licence», ενώ η μέση χρονική διάρκεια παραμονής του σε ομάδες είναι κάτι παραπάνω από δύο χρόνια.