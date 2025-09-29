Παναθηναϊκός: Η αρχηγική ομιλία του Μπακασέτα και τα λόγια του Κόντη στη «πράσινη» παρακάμερα

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της «πράσινης» βραδιάς στο Αγρίνιο. Ο Σουηδός φορσκόραρε στο 90+5’ και χάρισε στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 2-1 επί του Παναιτωλικού, δίνοντας στην ομάδα του Χρήστου Κόντη το πρώτο τρίποντο στη φετινή Stoiximan Super League, στην 5η αγωνιστική.

Η παρακάμερα της «πράσινης» ΠΑΕ κατέγραψε έντονες στιγμές, ξεκινώντας από την ομιλία του Τάσου Μπακασέτα πριν από τη σέντρα. Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» τόνισε πως η ομάδα δεν γίνεται να μετράει τρία παιχνίδια χωρίς νίκη και κάλεσε τους συμπαίκτες του να κάνουν «μια νέα αρχή».

Μετά τη δραματική εξέλιξη, η κάμερα εστίασε στο ξέσπασμα χαράς: ο Ίνγκασον αγκάλιασε με πάθος τον Γερεμέγεφ φωνάζοντας «σου το είχα πει!», ενώ στον πάγκο και τα αποδυτήρια επικράτησε πανδαιμόνιο.

Ο Χρήστος Κόντης, στις δηλώσεις του προς τους παίκτες, στάθηκε στην επιμονή και τη συνοχή της ομάδας: «Μου άρεσε που το παλέψατε μέχρι τέλους, που μείνατε στο πλάνο και δεν τα παρατήσατε. Ναι, έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε, αλλά αυτό το γκολ στο 93’ ήταν το πιο γλυκό. Είναι καλύτερο κι από το να κερδίζεις από νωρίς. Σήμερα έχουμε έναν καινούργιο MVP. Ποιος είναι;».

Δείτε την «πράσινη» παρακάμερα